Letzte Station ihrer Europa-Tournee Taylor Swift schmeißt riesige Party für ihr gesamtes Team

Taylor Swift spielt ab morgen fünf Konzerte an fünf Tagen in London. (dr/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 17:27 Uhr

Nach der unfreiwilligen Pause in Wien: Taylor Swift bereitet sich auf ihre letzten "The Eras Tour"-Auftritte in London vor. Doch vor den Konzerten schmeißt sie jetzt noch eine ausgiebige Party für ihr riesiges Team.

Megastar Taylor Swift (34) kehrt zum Abschluss ihrer aktuellen Europa-Reise für weitere Konzerte ins Londoner Wembleystadion zurück. Startschuss für die letzten fünf Auftritte im Rahmen ihrer "The Eras Tour" auf europäischem Boden ist Donnerstag, der 15. August. Am 20. August heißt es dann Abschied nehmen vom Superstar, für den es anschließend zurück über den großen Teich geht. Nach einer kurzen Pause folgen für Swift und ihr Team ab dem 14. November dann in den kanadischen Metropolen Toronto und Vancouver neun weitere Konzerte in diesem Jahr.

Nach der unfreiwilligen Pause aufgrund der Absagen der Wien-Termine aufgrund akuter Terror-Warnung gönnte sich Swift nun im Vorfeld der London-Konzerte gemeinsam mit ihrer rund 200-köpfigen Crew eine Auszeit der besonderen Art. Wie die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" berichtet, schmiss Swift am Dienstagabend eine rauschende Dankeschön-Party in dem privaten Luxus-Club "Annabel's Mayfair" in der britischen Hauptstadt. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie dem Bericht zufolge bis um 3 Uhr nachts gefeiert. In dem "plüschigen Ambiente" hätten sich alle Gäste kostenlos an der Bar bedienen lassen können, außerdem seien insgesamt sechs Busse bereitgestanden, die die Besucher anschließend in die Hotels der Stadt fuhren.

Taylor Swift wollte Moral im Team heben

Eine Quelle sagte zu "The Sun" zudem: "Taylor ist einer der großzügigsten Popstars, die es gibt, und sie hat diese Party geschmissen, um ihrem Team für seine harte Arbeit zu danken." Swift selbst sei in einer Kombination aus Blazer und Rock erschienen, die von Mode-Ikone Vivienne Westwood (1941-2022) inspiriert gewesen sei. Weiter heißt es, dass der Club gut gefüllt und es ein "toller Abend" gewesen sei. Nachdem die Konzerte in Wien abgesagt worden waren, habe Swift ihren Leuten etwas zurückgeben wollen, so der Insider weiter: "Es war für alle eine schwierige Zeit und sie wollte die Moral wieder ankurbeln."