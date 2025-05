Stars Taylor Swift: Sie hat Kelsea Ballerinis Leben verändert

Bang Showbiz | 03.05.2025, 14:00 Uhr

Die Musikerin soll das Leben des Stars verändert haben.

Taylor Swift soll Kelsea Ballerinis Leben verändert haben.

Der 31-jährige Country-Popsängerin war schon immer ein Fan der 35-jährigen Taylor und verriet jetzt, dass der Tweet ihres Idols über ihren ‚Love Me Like You Mean It‘-Song von 2015 ihrer Karriere einen enormen Auftrieb gegeben habe.

Kelsea erzählte in einem Interview mit ‚Us Weekly‘: „Das ist ein Teil meiner Reise gewesen und alles begann mit Taylor. Als sie über ‚Love Me Like You Mean It‘ twitterte, bevor der Song im Radio in die Top 40 kam, das hat mein Leben verändert.“ Nachdem Swift den Song von Ballerini gepostet hatte, performten die beiden Stars ihn 2015 zusammen bei Taylors ‚The 1989 World Tour‘-Tournee in Nashville in Tennessee. Kelsea sprach über Taylors besten Ratschlag in der ‚Sunday Today With Willie Geist‘-Sendung von NBC: „Sie meinte: ‚Du musst unwiderstehlich werden. Was auch immer das für dich bedeutet, wie auch immer das für dich aussieht. Dann kann dir niemand mehr Nein sagen, denn was ist schon ein Nein?'“