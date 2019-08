Taylor Swift: So süß überraschte sie ihre Fans

Samstag, 3. August 2019 12:55 Uhr

Taylor Swift (29) verbrachte einen sehr intimen Moment mit ihren Fans bei sich Zuhause. Dabei ging es auch um ihr neues Album „Lover“ …

Taylor Swift hat ein Herz aus Gold. Die Sängerin ist bekannt dafür, einen sehr nahen Kontakt zu ihren Fans zu pflegen und sie zu unterstützen, wo sie nur kann. Erst im April schickte Taylor einen handgeschriebenen Brief und Blumen an ein junges Mädchen, die sich bei einem Autounfall schwer an der Wirbelsäule verletzt hatte.

Auch am Freitag bereitete sie einigen ihrer treuesten Unterstützer einen Tag, den sie so schnell nicht vergessen werden: Eine Secret Listening-Session zu ihrem neuen Album „Lover“ im kleinsten Kreis in Anwesenheit der Sängerin.

Listening-Sessions in Taylors Wohnung

Für den geheimen Event lud die Sängerin Fans aus allen Ländern in ihr Zuhause in London ein. Die handverlesenen Zuhörer konnten den gesamten Freitag mit ihrem Idol verbringen und hörten sich gemeinsam das neue Album der zehnfachen Grammy-Gewinnerin an.

Wie die Fans in den sozialen Netzwerken berichten, nahm sich Taylor Swift für jede Person Zeit und war bestens über deren Jobs, Haustiere oder Hochzeiten informiert. Außerdem erhielten alle geladenen Gäste ein Geschenkpaket mit Shirts und selbst gebackenen Cookies.

„Lover“: 23. August

Das siebte Album der Sängerin erscheint am 23. August. Dank der redefreudigen Fans, die es schon hören durften, wissen wir, dass es ähnlich klingen soll wie ihr fünftes Album „1989“ aus dem Jahr 2014.

Die Vollblutmusikerin hat viele der insgesamt 13 Tracks selbst geschrieben. Einer der Tracks soll so gefühlvoll sein, dass etliche der Fans bei der Secret Sessions die eine oder andere Träne vergossen haben. Wir sind gespannt!