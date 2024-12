Nach knapp zwei Jahren und 19 Ländern Ende einer Ära: Taylor Swift gibt letztes Konzert ihrer Welttour Die spektakuläre „Eras Tour“ von Taylor Swift ist am 8. Dezember mit einer letzten Show in Vancouver zu Ende gegangen. Zum Abschluss lieferte der US-amerikanische Superstar in Kanada einen besonders emotionalen Abend.