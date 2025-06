Stars Taylor Swift: Überraschende Akustik-Performance an der Tight End University

Still from Taylor Swift |The Eras Tour (Taylor's Version). - 2024 TAS Rights Management - Disney + BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 14:00 Uhr

Taylor Swift hat ihre Fans mit einer Akustik-Performance ihres Megahits ‚Shake It Off‘ aus dem Jahr 2014 an der Tight End University überrascht.

Die 35-jährige Popsängerin hatte ihre erfolgreiche Eras Tour mit 149 Konzerten zwar im Dezember beendet, doch Swift scheint die Lust an Auftritten weiterhin nicht verloren zu haben.

Am Montag (23. Juni) gab Taylor ein spontanes Konzert und ihr Debüt auf dem roten Teppich mit ihrem Freund Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, bei dem von ihm mitbegründeten dreitägigen Trainings-Event. Die Vanderbilt University in Nashville in Tennessee wird jedes Jahr in Tight End University umbenannt, um die Tight-Ends miteinander zu vernetzen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. In diesem Jahr erwartete die Footballspieler ein besonderes Highlight, als Taylor erschien und für sie spielte. DJ Mike Fresh, der an diesem Abend hinter den Decks stand, verkündete auf Instagram: „Es gibt Montags-Spaßtage und dann gibt es Montags-Spaßtage, an denen Taylor Swift im Gebäude ist und zu deinem Set feiert.“ Taylor und Travis wurden vor Kurzem bei einigen romantischen Dates gesichtet und Taylor feierte den Rückkauf der Rechte an ihren Originalaufnahmen in einem bahnbrechenden 360-Millionen-Dollar-Deal. Taylor teilte die Neuigkeiten in einer Nachricht auf ihrer offiziellen Website mit ihren Fans und schrieb: „Ich hätte fast aufgehört zu glauben, dass es jemals passieren könnte, nachdem mir 20 Jahre lang die Karotte vor die Nase gehalten und dann wieder weggezogen wurde. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Seit ich herausgefunden habe, dass es wirklich passiert, breche ich in unregelmäßigen Abständen in Freudentränen aus.“