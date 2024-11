Travis Kelce bekommt Unterstützung Taylor Swift und Mutter Andrea zu Gast bei den Kansas City Chiefs

Mit Mutter Andrea und Bruder Austin erschien Popsängerin Taylor Swift zum Spiel der Kansas City Chiefs. (ym/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 08:23 Uhr

Auf familiäre Unterstützung setzte Popstar Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs am Montag. Mit Mutter Andrea und Bruder Austin erschien die Sängerin im Stadion.

Auf familiäre Unterstützung setzte Popsängerin Taylor Swift (34) am Montagabend, den 4. November, beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Dort erschien die "Lover"-Sängerin gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea (66) und ihrem Bruder Austin Swift (32), um ihren Freund, den NFL-Profi Travis Kelce (35), von der VIP-Suite des Arrowhead Stadiums anzufeuern. Für Swift war es der erste Besuch eines Chiefs-Spiels seit fast einem Monat.

Wie auf Videos in dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) zu sehen ist, feierte Swift den Sieg der Chiefs dabei auch an der Seite von Kelces Mutter Donna (72). Die Popsängerin riss unter anderem freudestrahlend die Arme in die Luft und klatschte mit vor Begeisterung offenstehendem Mund, bevor sie einen Arm um ihre Mutter Andrea legte.

🚨| Taylor Swift and Mama Swift and Mama Kelce all celebrating the Chiefs touchdown at today's game! pic.twitter.com/PlxGm08oei — The Eras Tour (@tswifterastour) November 5, 2024

Travis Kelce überraschte Fans beim Swift-Konzert

Mit ihrem Besuch revanchierte sich Swift scheinbar für Kelces Überraschungsauftritt am Wochenende bei einer ihrer Shows in Indiana, der letzten Station in den USA im Rahmen ihrer "Eras"-Tour. Wie unter anderem "Page Six" berichtete, überraschte der NFL-Profi die Fans, in dem er während des Konzerts durch die Menge lief, um sich zu Swifts Mutter Andrea in den VIP-Bereich zu gesellen. Dabei setzte Kelce auf ein komplett schwarzes Outfit und eine Baseballkappe, um unauffällig zu bleiben.

Während des Konzerts begeisterte Swift ihre Fans mit mehreren Anspielungen auf den NFL-Star. Mit einem Mashup ihrer Hits "This Love" und "The Prophecy" signalisierte Swift dabei, dass ihre Romanze mit Kelce alles sei, was sie sich je gewünscht habe. Nach dem Konzert wurde das Paar dabei beobachtet, wie sie Hand in Hand die Halle verließen. Ihre Beziehung machten Taylor Swift und Travis Kelce im September 2023 öffentlich, nachdem es zuvor bereits Gerüchte um eine mögliche Romanze gegeben hatte.