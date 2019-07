Taylor Swift verliert die Rechte an ihrer Musik

Montag, 1. Juli 2019 08:31 Uhr

Der berühmte Musikmanager Scooter Braun, der unter anderem Justin Bieber und Ariana Grande groß machte, wird in Kürze Taylor Swifts gesamten Musikkatalog besitzen. Für die Sängerin ein Schock.

Taylor Swift regte sich jetzt in einem vernichtenden Tumblr-Post darüber auf, dass sie „traurig und betrübt“ und von den Nachrichten „gebrochen“ sei und wirft Braun vor, sie jahrelang gemobbt zu haben. Brauns Medienholding Ithaca Holdings LLC. kündigte in einer Erklärung am Sonntag an, dass sie und einen „finalisierten Vertrag“ geschlossen hätten, und somit Swifts ehemaliges Plattenlabel Big Machine Label Group übernehmen wird.

Swift kämpfte jahrelang um ihre Rechte

Der angebliche 300 Millionen Dollar-Deal beinhaltet Big Machine Music, was bedeutet, dass Brauns Unternehmen die sechs Alben, die Swift bisher veröffentlicht hat, sowie Musik von anderen Top-Künstlern wie zum Beispiel Sheryl Crow bekommen wird. „Ich habe jahrelang darum gebeten, meine Arbeit komplett in meinen Besitz zu bringen“, schrieb Taylor Swift am Sonntag auf ihrer Tumblr-Seite. „Stattdessen hatte ich die Möglichkeit, mich wieder bei Big Machine Records anzumelden und jeweils für jedes neue Album das ich dort einreichte, etwas zu verdienen“.

Swift fügte hinzu: „Ich ging weg, weil ich wusste, seit ich diesen Vertrag unterschrieben hatte, dass Big Machine-Gründer Scott Borchetta das Label verkaufen würde und damit mich und meine Zukunft.“

Angriffe gegen Braun

Weiter schrieb sie: „Ich musste die entsetzliche Wahl treffen, um meine Vergangenheit hinter mir zu lassen – Musik, die ich auf meinem Schlafzimmerboden geschrieben hatte und Videos, die ich mir ausgedacht und mit dem Geld bezahlt hatte, das ich beim Spielen in Bars, Clubs und später dann in Arenen und in Stadien verdient hatte“. Weiter sagte sie: „Ich fühle mich um mein musikalisches Lebenswerk betrogen“.

Es sei für die erfolgreiche Musikerin „ein lustiger Fakt“, wie sie von den Neuigkeiten erfahren hatte. „Ich erfuhr von Scooter Brauns Kauf meiner Leistungen, als es der ganzen Welt verkündet wurde“, fuhr sie fort. „Alles, woran ich denken konnte, war das unaufhörliche, manipulative Mobbing, das ich seit Jahren durch ihn erfuhr“. Braun und Borchetta haben bisher nicht öffentlich auf Swifts Äußerungen geantwortet.

Taylor Swift hatte mit Scott Borchetta, dem ehemaligen Chef von Big Machine von 2006 bis 2018 einen Plattenvertrag.