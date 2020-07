Donnerstag, 23. Juli 2020 15:47 Uhr

Taylor Swift veröffentlicht am Freitag neues Album „Folklore“

Was für eine Überraschung für die Fans von Taylor Swift. Bereits am morgigen Freitag soll ihr neues Album "Folklore" erscheinen.

Völlig überraschend hat Taylor Swift (30, „Look What You Made Me Do“) ihr achtes Studioalbum angekündigt, das bereits am morgigen Freitag erscheinen wird. „Die meisten Dinge, die ich für diesen Sommer geplant hatte, sind schließlich nicht passiert, aber da gibt es etwas, das ich nicht geplant hatte und das passiert ist. Und dieses Ding ist mein achtes Studioalbum ‚Folklore'“, schreibt Swift bei Instagram.

Bereits um Mitternacht, was 06:00 Uhr deutscher Zeit am Freitag entspricht, werde „Folklore“ veröffentlicht. In die insgesamt 16 neuen Songs habe sie all ihre „Launen, Träume, Ängste und Gedanken“ gesteckt. Zwar habe sie die Lieder in Selbstisolation geschrieben und aufgenommen, sie habe es aber trotzdem geschafft, mit einigen ihrer „musikalischen Helden“ zu kollaborieren – darunter Aaron Dressner (44), die Band Bon Iver, Jack Antonoff (36) und William Bowery, die unter anderem bei der Produktion oder auch beim Schreiben geholfen haben.

16 Special Editions für nur eine Woche

Weil es ihr achtes Studioalbum sei, habe Swift auch jeweils acht unterschiedliche CD- und Vinyl-Spezial-Editionen anfertigen lassen, die nur für eine Woche auf ihrer Homepage bestellbar seien. Auf den physischen Sonderauflagen, die sich durch unterschiedliche Cover, Artworks und Fotos unterscheiden, befindet sich außerdem der zusätzliche Song „The Lakes“.

Vor all den Vorkommnissen des bisherigen Jahres hätte Swift sicherlich „zu lange darüber nachgedacht, wann die ‚perfekte‘ Zeit dafür ist, diese Musik zu veröffentlichen“, schreibt die Sängerin weiter. Nun sage ihr Bauchgefühl jedoch, dass sie das Album einfach herausbringen solle.

