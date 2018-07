Taylor Swift verschenkt Hunderte Tickets an die Polizei

Sonntag, 29. Juli 2018 10:53 Uhr

Popsängerin Taylor Swift hat jetzt mal wieder viel Herz bewiesen. Nach dem tragischen Tod eines Polizeibeamten sorgte die Sängerin jetzt dafür, dass die trauernde Gemeinde in Massachussets wieder etwas lächeln konnte.

Swift spendete nämlich hunderte von Tickets an die Polizeibehörden und ihren Familien für ihre Show im Gilette-Stadium am vergangenen Donnerstag. Der Popstar verschenkte unter anderem eine riesige Anzahl von Konzerkarten an Polizisten und auch Feuerwehrleute in Weymouth, Quinxy und Hingham, verriet Weymouths Bürgermeister Robert Hedlund der Zeitung „The Patriot Ledger“.

Der Polizist Sergeant Michael Chesna wurde Mitte des Monats erschossen, als er während seines Dienstes einer 77-jährigen Frau in Not half. Ein 28-Jähriger wurde inzwischen des Mordes angeklagt.

Absolut großzügig

Hedlund erklärte, dass er besonders schätze, dass die Sängerin aus ihrem Geschenk an die Gemeinde keine Werbeaktion für sich selbst mache. „Es waren genug Tickets für jeden Polizisten, Feuerwehrmann und deren Großfamilien.“ Die Geste sei „absolut großzügig, wichtig und würde sehr geschätzt werden“. Chesna war neben seinem Amt als Sergeant auch ein Kriegsveteran, war unter anderem im Irak und auch in Afghanistan stationiert. Der Polizist wurde am 19. Juli in Massachusets beigesetzt. Während ihrem Konzert am Donnerstag performte die 28-Jährige unter anderem mit Sängerin Hayley Kiyoko zusammen. (SV)

Quelle: instagram.com