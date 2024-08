"Das ist ein Traum" Taylor Swifts Ex Conor Kennedy will seine „Kartoffel“ heiraten

Conor Kennedy und seine heutige Verlobte Giulia Be auf einer Veranstaltung im Januar 2024. (wue/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 20:58 Uhr

Conor Kennedy soll einst für kurze Zeit mit dem heutigen Megastar Taylor Swift zusammen gewesen sein. Der Kennedy-Nachkomme will nun seine heutige Partnerin heiraten.

Viele Jahre bevor sie mit Travis Kelce (34) zusammenkam, wurde Taylor Swift (34) eine Liaison mit einem Kennedy-Spross nachgesagt. Jener hat jetzt bekannt gemacht, dass er seine aktuelle Partnerin heiraten möchte. Die Rede ist von Conor Kennedy (30), dem Sohn von Robert F. Kennedy Jr. (70) und Mary Richardson Kennedy (1959-2012).

"Das einfachste Ja aller Zeiten"

Kennedy und seine Partnerin, die brasilianische Sängerin Giulia Be (25), haben auf Instagram ihre Verlobung öffentlich gemacht. Die beiden haben mehre Aufnahmen veröffentlicht, auf denen auch mehrfach der Verlobungsring zu sehen ist. "Das einfachste Ja aller Zeiten", schreibt Giulia Be dazu.

Auf einem Foto liegt sie ihm strahlend in den Armen, auf einem anderen küsst sie ihren Verlobten gerade. Auch ein Video teilen die beiden. Sie küssen sich und die Sängerin sagt unter anderem: "Ich kann das einfach nicht glauben. Ich träume. Das ist ein Traum." Unter Freudentränen erklärt die 25-Jährige, wie glücklich sie sei. Er nennt sie derweil liebevoll seine "Kartoffel". Die beiden sollen seit 2022 ein Paar sein.

Ging bei Taylor Swift alles zu schnell?

Medienberichten zufolge sollen Kennedy und Swift 2012 zueinander gefunden haben. Doch die angebliche Romanze der damals 22-Jährigen mit dem Enkel von Robert F. Kennedy (1925-1968) sollte nicht lange halten. Sie war Gerüchten zufolge so angetan, dass sie nur Wochen nachdem die beiden zusammen kamen, ein Haus in der Nähe seiner Familie gekauft haben soll. Rund fünf Millionen US-Dollar soll der heutige Mega-Star damals ausgegeben haben, was den Kennedy-Nachkommen allerdings verschreckt haben soll.