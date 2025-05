Musik Taylor Swifts ‚Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) ‚ debütiert in ‚The Handmaid’s Tale‘

Taylor Swift - The Eras Tour - Wembley Stadium London - JUN 2024 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 11:00 Uhr

Taylor Swifts ‚Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) ‚ wurde am Montagabend (19. Mai) in einer Folge von ‚The Handmaid’s Tale‘ vorgestellt.

Es wird außerdem spekuliert, dass die 35-jährige Pop-Ikone die Veröffentlichung von ‚Reputation (Taylor’s Version)‘ vorbereitet, der Neuaufnahme ihrer LP aus dem Jahr 2017.

Der Track nimmt Taylor Swifts Feinde ins Visier, darunter Kanye West, mit dem sie in eine hochkarätige Fehde verwickelt war. In der amerikanischen dystopischen Serie ist ‚Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)‘ der Soundtrack zu einer Racheszene. Schon vorher aber glaubten die Swifties, die dafür bekannt sind, Easter Eggs in allem zu finden, was sie tut, dass sie entschlüsselt haben, wann Taylor das Album enthüllen könnte.

Die offizielle Website von Taylor ist aktuell in die Reiter Apparel, Music, Accessories und Sale unterteilt. Die Anfangsbuchstaben dieser Worte ergeben AMAS – die AMAs, also die American Music Awards (AMAs), finden am 26. Mai statt. Die ‚Shake It Off‘-Hitmacherin ist bei der bevorstehenden Zeremonie für sechs Preise nominiert, darunter ‚Künstler des Jahres‘ und ‚Album des Jahres‘ für ‚The Tortured Poets Department‘. Es wäre also das ideale Datum für die neue Platte. Bestätigt sind diese Gerüchte aber nicht.