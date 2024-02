Ab März bei Disney+ Taylor Swifts „The Eras Tour“-Konzertfilm mit weiteren Songs im Stream

Taylor Swift veröffentlicht eine "Taylor's Version"-Streaming-Fassung ihres Konzertfilms "The Eras Tour". (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2024, 16:35 Uhr

An den Kinokassen hat Taylor Swift mit ihrem "The Eras Tour"-Konzertfilm mehr als 261 Millionen US-Dollar eingespielt. Die Streaming-Version des Films erscheint im März mit fünf zusätzlichen Songs.

Schon jetzt können Fans sich Taylor Swifts (34) Konzertfilm "The Eras Tour" in einer Extended-Fassung digital ausleihen und ansehen. Ab dem 15. März gibt es den Rekordfilm aber noch einmal in neuer Version im Stream bei Disney+. Der Streamingdienst zeigt ab dann "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)".

Taylor Swift hat ein Streaming-Zuhause für ihren Konzertfilm gefunden

Bei der Disney+-Fassung handelt es sich laut einer Pressemitteilung um den Konzertfilm in voller Länge inklusive fünf zusätzlicher Lieder. Mit dabei sind dann auch "Cardigan" und vier weitere akustische Songs. Um welche es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt. Die aktuell erhältliche Extendend-Version beinhaltet die drei Songs "Long Live", "The Archer" und "Wildest Dreams", die in der Kinofassung nicht zu sehen waren.

Auch die Sängerin selbst hat die neue Streaming-Fassung des Konzertfilms auf Instagram angekündigt – will aber ebenfalls noch nicht verraten, um welche weiteren Lieder es sich handelt: "Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich ein Streaming-Zuhause für den 'The Eras Tour'-Konzertfilm gefunden habe, und dieses Zuhause wird Disney+ sein. Zum ersten Mal werden wir das gesamte Konzert zeigen (einschließlich "Cardigan", plus vier zusätzlichen Songs aus dem Akustikteil!!) und ich nenne es – großer Schock – 'Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)'."

Nicht nur mit ihrer Musik und ihrer Tour stellte Swift im vergangenen Jahr zahlreiche Rekorde auf. Auch an der Kinokasse gelang ihr mit dem Konzertfilm ein Mega-Erfolg. An den Kassen spielte der Film weltweit fast 261,7 Millionen US-Dollar ein. Damit ist "The Eras Tour" der erfolgreichste Konzertfilm, der bisher jemals veröffentlicht wurde.