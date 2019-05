TBBT-Star Johnny Galecki wird mit 41 erstmals Papa

Samstag, 4. Mai 2019 14:05 Uhr

Die letzte Folge der beliebten Nerd-Sitcom „The Big Bang Theory“ ist abgedreht, doch für „Leonard“-Darsteller Johnny Galecki beginnt sofort ein völlig neuer Lebensabschnitt.

Der Schauspieler (44) und seine 21-jährige Freundin Alaina Meyer erwarten ihr erstes Kind. Die beiden gaben am Freitagnachmittag die freudige Nachricht via Instagram bekannt.

„Wir sind absolut überglücklich verkünden zu dürfen, dass wir bald ein neues kleines Lebewesen in dieser verrückten und wundervollen Welt begrüßen werden“, schrieb Galecki neben einem Foto des Paares. „Wir bitten euch, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während dieser besonderen Zeit für uns und unsere Familien. Es ist wirklich Liebe für alle da.“

Quelle: instagram.com

„Kein besserer Segen“

Das Model teilte das Foto ebenfalls auf ihrem Instagram-Account und fügte hinzu: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir ein Baby erwarten! Es könnte keinen besseren Segen auf der Welt für uns geben und wir sind überglücklich.“ Außerdem schrieb sie: „Wir schätzen in dieser Zeit genauso viel Privatsphäre, wie in der Zeit, in der wir mit engen Freunden und Familienmitgliedern feiern werden und wir freuen uns, die Neuigkeiten mit euch zu teilen“.

Quelle: instagram.com

Das Paar ist seit dem Sommer 2018 zusammen, erschienen aber erst im November desselben Jahres bei den „People’s Choice Awards“ ihr Debüt auf dem roten Teppich.

Am 16. Mai dieses Jahres wird die allerletzte Folge „The Big Bang Theory“ laufen – doch die Abschiedstränen werden zumindest bei Johnny Galecki sicherlich schnell von Freudentränen abgelöst.