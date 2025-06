Stars ‚Ted Lasso‘-Star Hannah Waddingham leidet trotz Erfolg an Hochstapler-Syndrom

Hannah Waddinghamattends the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2025, 13:06 Uhr

Hannah Waddingham leidet trotz ihres globalen Erfolgs ständig unter dem Hochstapler-Syndrom.

Die 50-jährige Schauspielerin war schon jahrzehntelang ein etablierter Name im Theater, bevor sie durch ihre Rolle in der Apple+-Serie ‚Ted Lasso‘ berühmt wurde. Sie gab nun aber zu, dass sie bei bestimmten Veranstaltungen auf dem roten Teppich „absolut keine“ selbstbewusste Person sei.

Sie sagte der ‚Sunday Times‘: „Cannes ist ein völlig anderes Biest. Wenn man in dem Kleid viele Treppen hinaufgeht, denkt man sich nur: ‚Sei nicht die Idiotin, die fällt!‘ Das ist eine Menge rosa Taft in der Luft.“ Diese Beichte macht die Schauspielerin, um ihren Fans zu versichern, dass sie gar nicht immer so selbstbewusst ist, wie sie auf einem roten Teppich in einem schicken Kleid vielleicht erscheinen mag. „Was ich damit sagen will, ist, dass die Leute nicht denken sollten, dass ich unendlich selbstbewusst bin, denn das bin ich absolut nicht. Ich bin einfach gut darin, es zu stylen. Ich habe die ganze Zeit ein massives Hochstapler-Syndrom.“

Die ‚Mission: Impossible‘-Darstellerin, die auch in West End-Produktionen von Musicals wie

‚Der Zauberer von Oz‘ und ‚Into The Woods‘ mitspielte, bevor sie auf der Leinwand erfolgreich war, hat eine 10-jährige Tochter. Das Mädchen ist das Ergebnis einer natürlichen Empfängnis, nachdem Hannah eigentlich gesagt worden war, dass sie keine Kinder bekommen könne. Deshalb bestand sie in dem Interview auch darauf, dass die Kleine heutzutage die „absolute Freude“ in ihrem Leben sei. Sie sagte: „Mir wurde gesagt, ich könne keine Kinder bekommen, und dann ging ich den Weg der östlichen Medizin, um meinen Körper auszugleichen. Gott sei Dank ist sie die größte Freude meines Lebens, denn es ist unnachgiebige Verantwortung. Ich habe das Gefühl, dass mehr Leute darüber sprechen sollten, wie anstrengend es ist.“