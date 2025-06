Stars Teddi Mellencamp: ‚Deutliche Veränderung‘ ihres Haarwuchses nach Krebsbehandlung

Teddi Mellencamp - Instagram April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 09:00 Uhr

Teddi Mellencamp verriet, dass sie nach monatelanger Behandlung von Krebs im Stadium 4 endlich eine „deutliche Veränderung“ ihres Haarwachstums bemerkte.

Die 43-jährige Reality-TV-Persönlichkeit und ehemalige ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Darstellerin, die am 1. Juli 44 Jahre alt wird, hatte am Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass ihr Hautkrebs das Stadium 4 erreichte und Metastasen in ihrem Gehirn und in der Lunge gebildet habe.

Im Rahmen ihrer Behandlung habe sich Teddi seitdem einer Operation, Bestrahlung und Immuntherapie unterzogen. In einem Update zu ihrem gesundheitlichen Zustand auf ihrem Account auf Instagram teilte Mellencamp ihren Fans jetzt mit: „Es ist unglaublich, was mein Körper leisten kann.“ Teddi teilte auf der Social-Media-Plattform eine Reihe von Vorher-Nachher-Fotos, die ihren sichtbaren Haarwachstum über einen Monat zeigen. Die Prominente erklärte: „Ich habe eine deutliche Veränderung beim Nachwachsen meiner Haare bemerkt. Krebs bringt so viele Emotionen mit sich: Wut, Traurigkeit, Einsamkeit. Und obwohl ich dankbar dafür bin, dass die Immuntherapie mein Leben rettet, fühle ich mich wie im Nebel und mache mir ständig Vorwürfe wegen meiner Schwächen.“