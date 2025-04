Stars Teddi Mellencamp: Sie spricht über die Auswirkungen ihrer Krebsbehandlung

Teddi Mellencamp September 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 16:00 Uhr

Teddi Mellencamp sprach offen darüber, dass sie ihren Sexualtrieb während ihrer Krebsbehandlung als „anstrengend“ empfindet.

Die 43-jährige Prominente, bei der Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde und bei der vor Kurzem Tumore aus Gehirn und Lunge entfernt wurden, verriet, wie sehr die Medikamente ihren Körper belasten.

Teddi, die mit ihrem entfremdeten Ehemann Edwin Arroyave die Kinder Slate (12), Cruz (10) und Dove (5) hat, erklärte in ihrem ‚Diamonds in the Rough‘-Podcast: „Nachdem ich das alles durchgemacht habe, haben sie meine Medikamente umgestellt, ich habe wieder Sexualtrieb. Es ist wirklich hart für mich. Ich möchte nicht zu viel erzählen, aber ich habe es selbst versucht und dachte mir nur: ‚Das ist verd***t anstrengend.'“ Teddi dachte zudem darüber nach, wie sich Sex zwischen Paaren im Laufe der Zeit verändert: „Wenn man nicht offen darüber spricht, was man möchte oder wonach man sucht, wird der Partner höchstwahrscheinlich etwas falsch machen. Und zwar nicht nur beim Sex, sondern auch bei den Themen Intimität oder Geborgenheit.“ In der vergangenen Woche hatte der ehemalige ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Star eine Strahlentherapie gegen Hirnkrebs abgeschlossen.