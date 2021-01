06.01.2021 18:40 Uhr

Teenager-Mord: 13-Jähriger wegen Snapchat erstochen!

Unfassbar: Ein 13-jähriger Junge wird im englischen Örtchen Reading von einer Gruppe gleichaltriger Teenager kaltblütig ermordet. Es geht weder um Geld noch um Drogen. Angeblich spielt der Instant-Messaging-Dienst Snapchat eine Rolle bei der grausamen Tat.

Die Vorwürfe sind fast so unglaublich wie sie grausam sind: Im britischen Reading hat die Polizei fünf Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren festgenommen. Die Jugendlichen sitzen in Untersuchungshaft. Wegen Mordes. Die vier Jungen und ein Mädchen sollen den 13-jährigen Oliver „Olly“ Stephens erstochen haben. Das Motiv? Ein Streit bei Snapchat.

Die grausame Tat

Diese digitale Auseinandersetzung soll Auslöser für die unfassbare Tat gewesen sein. Das ergab laut „Sun“ eine Untersuchung der Telefone von Tätern und Opfer. Die besagte Nachricht soll vor Ollys Tod versendet worden sein. Die Polizei rekonstruiert die Tat bislang so: Es wird vermutet, dass Oliver in einen Park gelockt worden sein könnte, schreibt die „Times“. Hier wurde dann auf ihn eingestochen. Olly starb noch am Tatort, 250 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Angeblich soll wenigstens das beteiligte Mädchen das Opfer gekannt haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Erst langsam kommen immer mehr Details rund um die grausame Tat ans Licht: Sonntag um 16 Uhr war der Zeitpunkt, als die britische Polizei zum Tatort in den Bugs-Bottom-Park gerufen wurde. Laut der „Times“ beobachte eine Frau, die mit ihrem Hund in der Nähe des Parks spazieren gegangen ist, bereits um 15.30 eine für sie sehr ungewöhnliche Szene. Mehrere Jugendliche sollen in der Nähe des Waldes gestanden haben. Die Polizei bittet die Bürger jetzt weiter um Mithilfe. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein und helfen, den schrecklichen Tod des 13-Jährigen aufzuklären. Der Polizeichef aus Ready ist entsetzt über die Geschehnisse: „Schrecklich, so viele Leben werden dadurch zerstört.“

Es gibt schon ein Instagram-Gedenkprofil für Olly

Auf Instagram gibt es inzwischen sogar schon ein Gedenkprofil für Olly. In den letzten Stunden wurde bereits mehrere erschreckende Videos und Fotos hochgeladen, die alle mehr oder weniger mit der Tat und den vermeintlichen Tätern zu tun haben. In einem der Videos wird der angebliche Mörder des 13-Jährigen von anderen Jugendlichen verprügelt. Die Bildunterschrift des Videos lautet: „Die Jungs werden geschlagen, aber sie sollten alle zum Tode verurteilt werden.“

Galerie

Sie soll den Mord in Auftrag gegeben haben

Auf Social-Media kursieren auch bereits einige sehr konkrete Hinweise zu den Schuldigen, die an der Tat von Oliver Stephens beteiligt gewesen sein sollen. Immer wieder wird ein Mädchen markiert und als Auftraggeberin am Mord von Oliver Stephens beschuldigt. Es ist die Engländerin Skylar (Instagram: skylarmj.x). In einer Instagram-Fragerunde antwortet sie auf eine Beleidigung so: „Ich habe ihn nicht umgebracht Süße.“ Damit ist wohl Oliver gemeint.

Wieso wollte sie seinen Tod?

Die Person, die Ollys Gedenk-Profil führt, ist jedenfalls sicher, dass Skylar die Schuldige ist. Doch wieso wollte sie seinen Tod? Was treibt eine Jugendlich dazu an, jemandem den Auftrag zu geben, einen Menschen zu töten? Fragen, die die Polizei hoffentlich bald beantworten kann. Angeblich soll sie einen Streit mit Olly gehabt haben, in dessen Folge sie im Netz dazu aufgerufen hat, dass ihm jemand doch bitte eine Lektion erteilen solle.

Auf ihrem Instagram-Profil hat sich die Jugendliche bislang noch nicht weiter geäußert. In ihrer aktuellen Story macht sie sich einzig und allein über die unzähligen Fake-Accounts lustig, die seit der Tat erstellt worden sind und alte Videos von ihr veröffentlichen. Keine Spur von Reue oder Trauer.

Seine beste Freundin trauert

Eine von Ollys guten Freundinnen trauert öffentlich im Netz um ihren verstorbenen Freund. Zu mehreren Fotos von ihm schreibt sie: „Flieg hoch Olly. Ich liebe dich so sehr und ich vermisse dich. Du wurdest mir zu früh genommen, aber wenigstens haben wir unsere Erinnerungen. Ich liebe dich so sehr. Ruhe in Frieden.“ Unter der Fotoreihe drücken weitere User ihr tiefes Mitgefühl und die Trauer über den Tod des 13-Jährigen aus.

England hat ein großes Problem mit Gewalt unter Jugendlichen

Messerangriffe und tödliche Gewalt unter Jugendlichen sind für England seit langer Zeit ein großes Problem, welches einfach nicht in den Griff zu bekommen ist. Der schreckliche Mord an Oliver Stephens ist kein Einzelfall. Die Brutalität unter Jugendlichen nimmt jährlich zu. Der pensionierte Hauptkommissar der Met Police, Mick Neville, zeigte sich gegenüber der „Sun“ schockiert von dem grausamen Teenager-Mord. Vor allem die Verbindung zu den sozialen Medien macht im Sorge: „YouTube und andere Social-Media-Seiten werden von gewalttätigen Gangs genutzt, um mit ihren Aktivitäten zu prahlen, und es ist leicht für Jugendliche, sich von ihnen beeinflussen zu lassen. Soziale Medien können auch genutzt werden, um andere zu Gewalt anzustiften.“

(TSK)