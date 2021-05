Teenie-Klassiker „Girls United“ bald als Horrorfilm?

16.05.2021 22:17 Uhr

Der Mystery-Sender Syfy will den Klassiker "Girls United" aus dem Jahr 2000 als Slasher-Komödie zurückkehren lassen.

Jeder Klassiker aus den Neunzigerjahren bekomt gefühlt ein Reboot, ein Sequel oder ein Prequel. Egal, ob Serienhits wie „Charmed“ oder Blockbuster wie „Flatliners“. Der nächste Film, dem dieses Schicksal bevorsteht, ist der Teeniefilm „Girls United“ (Originaltitel: „Bring It On“) mit Kirsten Dunst (39), Gabrielle Union (48) und Eliza Dushku (40) aus dem Jahr 2000.

Die Cheerleader-Komödie soll jetzt als Horrorfilm ihr Comeback feiern.

„Girls United“ als Slasher-Movie

Tatsächlich weiß man schon relativ viel über den Streifen, welcher im kommenden Jahr auf dem Sender „Syfy“ laufen soll. In einer Pressemitteilung beschrieb der Sender bereits die grobe Handlung des Films.

„Bring It On: Halloween“ handelt von einer Cheerleader-Gruppe, die sich in ihrer Schule an sehr strenge Regeln halten müssen. Um locker und ohne Aufsicht für die Regionalmeisterschaften trainieren zu können, quartieren sie sich in eine verlassene Schulsporthalle ein. Dort verschwindet plötzlich ein Mitglied des Kaders nach dem anderen. Die Cheerleader müssen herausfinden, wer sie attackiert, um überleben zu können.

Ist Kristen Dunst dabei?

Aktuell gibt es noch keine Details zum Cast, aber man fragt sich selbstverständlich, ob die Kristen Dunst wieder mit dabei sein wird. Da es sich bei „Bring It On: Halloween“ eher um ein Trash-Format handelt, scheint die Beteiligung des Hollywood-Stars recht unwahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht.

Denn bei einem Auftritt in „The Kelly Clarkson Show“ im Jahr 2019 sagte die Schauspieler, dass sie durchaus Lust auf einen weiteren „Girls United“-Movie hätte. Sie meinte: „Sollte noch ein weiterer Film gedreht werden, wäre ich an Bord. Wieso auch nicht? Es wäre ein Riesenspaß!“

Aber ob die heute 39-Jährige damals an einen Splasher-Movie gedacht hat?

Das „Girls United“-Franchise

Im Originalfilm mit dem Titel „Bring It On“ geht um eine Elite-Highschool-Cheerleader-Truppe. Der Film wurde Jahr 2000 veröffentlicht und verhalf Kirsten Dunst und Gabrielle Union zu internationalem Ruhm.

Dem ersten Film folgten fünf Direct-to-Video-Fortsetzungen, beginnend mit „Bring It On Again“ im Jahr 2004, mit dem jüngsten Film „Bring It On: Worldwide #Cheersmack“ aus dem Jahr 2017.

Der damit siebte Teil der Reihe „Bring It On: Halloween“, geschrieben von Rebekah McKendry und Dana Schwartz, soll 2022 erscheinen.