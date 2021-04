Teenie-Mutter Darya (15) zum zweiten Mal schwanger? Test war positiv

06.04.2021 18:33 Uhr

Die Russin Darya Sudnishnikova erlangte weltweite Bekanntheit, weil sie mit 13 Jahren schwanger wurde. Jetzt sorgt sie für den nächsten Skandal: Ist Darya etwa schwanger mit ihrem zweiten Kind?

Teenie-Mutter Darya hat eine ganz krasse Geschichte hinter sich. Mit gerade einmal 13 Jahren wurde sie schwanger. Das berichtete sie auch ganz offen ihren Instagram-Followern und erlangte somit auch außerhalb von Russland fragwürdige Berühmtheit.

Sie wurde vergewaltigt

Doch die verquere Geschichte ist damit noch nicht zu Ende: Anfangs behauptete Darya, ihr Ex-Freund Ivan sei der Vater des Kindes. Der war zum damaligen Zeitpunkt süße elf Jahre alt.

Ärzte stellten dann jedoch fest, dass Ivan beim besten Willen niemals der Vater des Kindes sein kann, da er schlicht und einfach noch keine Kinder zeugen konnte. Später beichtete Darya dann, Vater des Kindes ist ein Junge aus ihrer Heimatstadt, der sie vergewaltigt haben soll. Ein DNA-Test bestätigte nach der Geburt diese Geschichte.

Test war positiv

Wie der „Daily Star“ nun berichtet, gibt es allen Grund zur Sorge, denn Darya hat erneut einen Schwangerschaftstest gemacht und der fiel positiv aus. Diesen zeigte sie auch auf Instagram und erklärte: „Ich bin geschockt, sieht so aus, als wäre ich wieder schwanger. Ich hoffe, dass das Ergebnis falsch ist.“

Als Vater kann in diesem Fall wohl diesmal nur einer in Frage kommen, ihr aktueller Freund Pasha Bochko (16). Mit dem soll es in den Schulferien zu Sex gekommen sein.

Darya will zweiten Test machen

Für die heute 15-Jährige wäre das natürlich ein großer Schock, schließlich ist sie gerade erst Mutter geworden und wollte eigentlich wieder die Schulbank drücken.

„Könnte ich schwanger sein? Wir hatten geschützten Sex, falls das wichtig ist“, berichtet Darya auf Instagram weiter. Um ganz sicher zu sein, wolle sie diese Wochen einen erneuten Test machen. Das Ergebnis steht noch aus…

