„Temptation Island“: Das sind die Single-Frauen – es sind keine Unbekannten!

23.03.2021 21:38 Uhr

Trash-TV-Fans dürfen sich freuen, in wenigen Tagen startet die neue Staffel von "Temptation Island". Und wieder einmal wollen vier Paare ihre Liebe testen. Können sie der Versuchung standhalten?

Die 12 neuen Folgen (plus Wiedersehensshow) des TVNOW Originals „Temptation Island“ starten ab 25. März 2021 mit einer Doppelfolge auf TVNOW und werden moderiert von Lola Weippert. RTL zeigt alle Folgen ab 11. April immer wöchentlich, spät abends.

Nachdem wir bereits die Single-Männer vorgestellt haben, hier sind die Single-Frauen:

Charleen aus Etzbach (29)

Instagram: @charleenxoxo

Charleen ist auf Temptation Island dabei, weil sie die Herausforderung als Verführerin machen möchte: „Wie ein Raubtier beobachte ich, lerne die Schwächen kennen und greife dann an.“

Flirtmethode: „Egal wo ich bin, ich falle immer auf“. TV- Erfahrung: „Get the fuck out of my house“

Gina aus Duisburg (23)

Instagram: @donnaginaalicia

Gina ist auf Temptation Island dabei, weil sie den Männern mit ihrer natürlichen und einzigartigen Art den Männern gefällt: „Ich suche neue Erfahrungen und möchte neue Abenteuer erleben.“

Flirtmethode: „Normalerweise lasse ich mich immer ansprechen! Ein sexy Blick reicht meistens schon, ich will nicht zu aufdringlich sein, warte den schwachen Moment bei Typen ab und greife dann an.“ TV-Erfahrung: „First Dates“

Julia aus Hamburg (29)

Instagram: @julia_natalie_

Julia ist auf Temptation Island dabei, „weil ich durch mein Aussehen meistens die falschen Männer anziehe, die nur auf Sex aus sind oder bereits vergeben. Ich frage mich, ob es noch treue Männer gibt!“

Flirtmethode: Sie verlässt sich darauf, dass sie Männer automatisch anzieht. „Das funktioniert im wahren Leben immer! Optisch bin ich ein ‚tätowiertes Püppchen‘ und damit ein Blickfang.“ TV-Erfahrung: „Shopping Queen“, „Köln 50667“, „Berlin – Tag und Nacht“, „Auf Streife“ „Die Wache Hamburg“

Krissi aus Regensburg (21)

Instagram: @krissiput

Krissi ist auf Temptation Island dabei, „weil ich Männer gut um den Finger wickeln kann. Ich bin Skorpion. Ich brauch eine Challenge, liebe das ‚Verbotene‘ und den Nervenkitzel dabei.“

Flirtmethode: „Ich kann den vergebenen Männern geben, was ihre Freundin ihnen nicht geben kann. Männer sind sehr leicht zu lesen!“

Luisa aus Bamberg (19)

Instagram: @luisakrpp

Luisa ist auf Temptation Island dabei, „weil ich weiß, dass ich die perfekte Versuchung und Verführerin bin. „ich flirtete und finde es mega interessant, meine Reize an vergebenen Männern zu testen.“

Flirtmethode: „Ich gebe niemals auf. Wenn ich etwas will, kriege ich das auch.“ TV-Erfahrung: „Paradise Hotel“ (Staffel 2)

Luzi aus Dresden (22)

Instagram: @ab.geht.die.luzi

Luzi ist auf Temptation Island dabei, „weil ich die Leute zum Nachdenken motivieren möchte: Muss Treue und Liebe unbedingt Hand in Hand gehen?“

Flirtmethode: „Ich wecke das Interesse der Männer mit tiefgründigen Gesprächen – und ziehe sie dann in meinen Bann.“

Marie aus Tübingen (20)

Instagram: @mariezils1501

Marie ist auf Temptation Island dabei, „weil ich selbst betrogen wurde und am Boden zerstört war und jetzt wieder mein Glück finden und Spaß haben will.“ Außerdem will sie zeigen, wie naiv viele Frauen sind.

Flirtmethode: „Freundschaftliches Anschleichen“ – Ich brauche keine Taktik, ich will einfach durch meine positive und offene Art auffallen.“

Nina König aus Rügen (22)

Instagram: @ninakoenig_official

Nina ist auf Temptation Island dabei, weil sie genau weiß, worauf es bei vergebenen Männern ankommt. „Ich wurde selbst über vier Jahre verarscht und will jetzt den Spieß umdrehen.“

Flirtmethode: „Niemand kann meinen blauen Augen widerstehen.“ TV-Erfahrung: „Ruhrpottwache“

Nora aus Köln (24)

Instagram: @likelyicy

Nora ist auf Temptation Island dabei, „weil ich neue Erfahrungen machen und schauen möchte, wie weit die Männer wirklich gehen.“

Flirtmethode: Augenkontakt. „Die Augen sind die Schlüssel zur Seele, daher setze ich auf Augenkontakt. Und ich würde versuchen, einen Mann mit spannenden Themen zu fangen.“

Rahel aus Köln (24)

Instagram: @mschaefchen

Rahel ist auf Temptation Island dabei, weil sie neue Erfahrungen sammeln will: „Ich will den vergebenen Männern die Köpfe verdrehen!“

Flirtmethode: Normalerweise Gentlemen First. „Ich erwarte, dass die Männer mich zuerst ansprechen. Auf Temptation Island drehe ich den Spieß um & locke die vergebenen Männer aus ihrer vermeintlichen Traumwelt!“

Sabrina aus Mödling (30)

Insta: @pinkheart_sabrina

Sabrina ist auf Temptation Island dabei, „weil ich gerne mit dem Feuer spiele und auch privat gerne Temptation Island schaue.“

Flirtmethode: “ Ich hol mir gerne das, was ich will und lasse nichts anbrennen. Ich spreche Männer offensiv an und wartet nie darauf, dass der Mann den ersten Schritt macht.“ TV-Erfahrung: „taff“, „K11“, „Abenteuer Leben“

Shirin aus Dresden (21)

Instagram: @shirinoffiziell_

Shirin ist auf Temptation Island dabei, „weil es mich reizt, eine gewisse Zeit ohne Handy auskommen zu müssen. Ich will neue Leute kennenlernen und finde es nur fair, den Frauen der vergebenen Männer zu zeigen, wie ihre Männer drauf sind.“

Flirtmethode: Männer finden sie „einfach süß, weil ich etwas tollpatschig bin.“ TV-Erfahrung: „Take Me Out“