„Temptation Island V.I.P“: Giulia Siegel bricht unter Tränen zusammen

Derzeit laufen die ersten Folge der verführerischen Reality-Show „Temptation Island V.I.P“ im deutschen Fernsehen. Die erste Staffel hat es wirklich in sich und geht nicht an allen teilnehmenden Paaren spurlos vorüber. Die sonst so lässige Giulia Siegel kommt an ihre Grenzen und stellt auf einmal alles infrage. Auch ihre Ehe…

Eigentlich sind Giulia Siegel (46) und Ludwig Herr (39) mit einem guten Gefühl in die Show „Temptation Island V.I.P“ gegangen, beide waren sich sicher, dass ihre vierjährige Beziehung der Herausforderung gewachsen ist, doch es sollte ganz anders kommen. Normalerweise kennen wir Giulia immer sehr gefasst und mit einem ironischen Spruch auf den Lippen. Doch in der sechsten Folge der Flirtshow bekommen die Zuschauer eine ganz neue sehr verletzliche Seite der 46-Jährigen zu sehen. Was ist passiert?

Was ist los bei Giulia und Ludwig?

Ludwig lässt definitiv nichts anbrennen und flirtet im Fernsehen, was das Zeug hält – ohne dabei an seine Frau Giulia zu denken. Die 46-Jährige nimmt die ersten Aufnahmen, die ihr bei einer der regelmäßigen Lagerfeuer-Zeremonie gezeigt werden locker und betont, wie stolz sie auf ihren Ludwig ist. Schließlich guckt er nur und behält seine Hände bei sich. Das hält Ludwig aber nicht lange durch, denn immer öfter betont er, wie angetan er von den ganzen halbnackten Frauen ist.

Ludwig schläft mit einer anderen

In der sechsten Folge bekommt Giulia Aufnahmen zu sehen, mit denen selbst sie nicht gerechnet hat. Darauf zu sehen ist Ludwig mit zwei weiteren Frauen, die sich vor ihm die Zunge in den Hals stecken. Seine Reaktion? Er findet es total geil und das macht er auch deutlich. Für die 46-Jährige zu viel, doch es geht noch weiter. In einer anderen Szene liegt der 39-Jährige schlafend mit einer blonden Frau im Bett, sie eng an ihn gekuschelt, als wären sie ein Paar. Das ist schon lange kein harmloser Flirt mehr!

Giulia zeigt Gefühle

Um Giulia zu beruhigen, erklärt die Moderatorin ihr, dass Ludwig und die besagte Frau nicht alleine im Bett liegen, sondern noch zwei andere Teilnehmer dabei sind. Für die 46-Jährige sind diese Szenen ein wahrer Alptraum. Zusammen Party machen ist die eine Sache, doch eng umschlungen mit einer fremden Frau im Bett schlafen, geht selbst für die sonst so gelassene Giulia zu weit. Kurz danach kann Giulia ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und bricht vor ihrer Promi-Kollegin Jasmin Herren zusammen…

Giulia über Ludwig: „Er ist schwanzgesteuert“

Nachdem Giulia ihrer Freundin Jasmin weinend in die Arme fällt, versucht sie ihren Frust mit Wodka und ganz vielen Zigaretten zu vergessen. Dabei betont sie: „Er ist schwanzgesteuert. Dieser Mann wird nie wieder einen Tag ohne mich wegfahren können, ohne das ich Kopfkino habe.“ Das Vertrauen in ihrer Beziehung hat sich Ludwig mit seinen peinlichen Aktionen auf jeden Fall verspielt. Keine guten Voraussetzungen für die beiden.

Führen sie eine offene Beziehung?

Uns stellt sich immer wieder die Frage, warum Giulia bei den ersten Lagerfeuern so cool und lässig drauf war. Denn Ludwig war von Anfang an kein Mann von Traurigkeit. Alles Fassade oder führen sie wirklich eine offene Ehe? Ludwig betont immer wieder, dass Flirten in seiner Beziehung erlaubt ist. Ob die 46-Jährige das auch so sieht oder dem nur zugestimmt hat, um Ludwig zu imponieren? Jedenfalls möchte Giulia ab jetzt neue Regeln aufstellen und sich und ihre Beziehung neu überdenken.

Hat ihre Ehe noch eine Chance?

Wir sind gespannt, ob die beiden am Ende als Paar aus der Show oder eher getrennte Wege gehen werden. Giulia betont immer wieder: „Was ist, wenn meine Kinder das hier sehen oder mein Vater?“ Unter Tränen gibt sie offen zu, wie sehr sie seit diesen Aufnahmen an ihrer Ehe mit Ludwig zweifelt. Denn auch ihre zwei Kinder haben eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihrem Stiefvater. Ob es nach der Ausstrahlung immer noch so sein wird?

Stephi ist ihr Vorbild

Den Anstoß alles zu überdenken, gaben ihr nicht nur die Szenen, die sie sich von ihrem Mann Ludwig anschauen musste. Kollegin Stephanie Schmitz, die auch bei Temptation Island V.I.P“ mitmacht, hat Giulia in vielen Punkten eine Menge beigebracht. „Ich habe durch Stephi ein paar Dinge gelernt, die ich so nicht kannte. Stephi hat eine Stärke an sich, die ich in der Form nicht kenne, gar nicht. Ich bin in einem Rollendenken drin, in dem ich mich eigentlich 45 Jahre wohl gefühlt habe. Durch die Gespräche mit Stephi stelle ich dieses Denken, das ich habe, ‚Ich bin nicht emanzipiert‘, infrage: Das Leben, das ich seit Jahren führe, meine Ehen, meine Partnerschaft.“