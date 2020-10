26.10.2020 20:58 Uhr

„Temptation Island VIP“: Jasmin Herren wundert sich über Mattis Mini-Penis!

Seit dem 15. Oktober wagen vier Promipaare in „Temptation Island V.I.P.“ das Liebesexperiment und stellen ihre Treue auf die Probe. Und das verspricht natürlich ganz explosives Material.

Als Promi-Paare mit dabei sind DJane Giulia Siegel (45) und Freund Ludwig Heer (39), die „Love Island“-Stars Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28), das „Temptation Island“-Pärchen Calvin (28) und Roxy (27) sowie Ballermann-Sänger Willi Herren (45) und Ehefrau Jasmin (41).

So funktioniert die Show

Die Frauen beziehen eine Villa mit zwölf Single-Männern, die Herren der Schöpfung bekommen in ihrem Domizil zwölf Single-Damen zur Seite gestellt.

Nachdem sich die Promis jeweils für ihren persönlichen Single-Favoriten entschieden haben, beginnt die eigentliche Herausforderung. Wer kann der Versuchung widerstehen?

Mattia zieht alle Register

Und eins sei gesagt, die Singles geben alles, inklusive Körpereinsatz und entblößten Tatsachen. Da wäre z.B. Single-Kandidat Mattia, der in der Promi-Damenvilla alle Register zieht.

Mattia hat keinerlei moralische Bedenken. Er ist „hemmungslos“ und will die Frauen auf Temptation Island verrückt machen und er weiß auch schon wie. Er zeigt sich nackt am Pool, mit Champagnerflasche in der Hand und einem im Wasser baumelnden Penis.

So tickt Mattia

Mattia (22) ist Versicherungsvermittler aus Bern und kein Trash-TV-Neuling. Er war bereits als Kandidat bei der schweizer „Bachelorette“ dabei. Seine Flirtmethode: Er ergreift immer die Initiative.

Er liebt es, etwas zusammen trinken und dabei mit intensiven Blicken ein lockeres Gespräch aufzubauen. Er braucht eine Frau an seiner Seite, die ihre eigene Meinung vertritt. Sie sollte eine sportliche Figur mit Kurven haben, das Gesamtpaket muss passen.

Jasmin und Willi sind geschockt

Sein Penis-Blitzer kam bei den Promi-Damen jedoch gar nicht mal so gut an. Vor allem Jasmin Herren scheint größentechnisch sonst anderes Kaliber gewohnt zu sein und erklärt flapsig: „Das kleine Würstchen kann bitte auch eingepackt bleiben, das braucht kein Mensch.“

Als den Promi-Männern die Nacktszenen aus der Damen-Villa gezeigt sind sie entsetzt. Willi Herren motzt: „Waaaas! Ist nicht dein Erst! Was ist das denn für ein Otto?!“

„Temptation Island VIP“ immer sonntags 22:50 Uhr auf RTL und auf TVNOW.

(TT)