Süße Überraschung für Lisa-Marie & Akka „Temptation Island VIP“: Sarah-Jane Wollny stellt sich Beziehungstest

Lisa-Marie und Akka sowie Sarah-Jane Wollny und ihr Partner Tinush stellen ihre Beziehung in "Temptation Island VIP" auf eine harte Probe. (the/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 14:17 Uhr

Die neue Staffel "Temptation Island VIP" steht für Anfang Oktober in den Startlöchern. Jetzt steht fest, welche Paare sich dem Beziehungstest stellen werden. Eines davon sorgt schon im Vorfeld für eine süße Überraschung.

Neue Staffel mit süßer Überraschung: Anfang Oktober stellen vier aus dem Reality-TV bekannte Paare ihre Liebe wieder im RTL-Format "Temptation Island VIP" auf die Probe. Wie der Kölner Sender am Mittwoch (18. September) bekannt gegeben hat, werden sich in der fünften Staffel unter anderem Sarah-Jane Wollny (25) und ihr Partner Tinush (26) – bekannt aus "Die Wollnys – eine schrecklich große Familie" – der Herausforderung auf der griechischen Insel Korfu stellen. RTL+ zeigt die zwölf neuen Episoden des Realityformats ab Mittwoch, dem 2. Oktober. Zudem wird es zum Abschluss der neuen Staffel eine Wiedersehens-Folge geben, in der sich zeigt, wer die Beziehungsprobe bestanden hat.

Diese VIP-Paare stellen sich der Herausforderung

Neben Sarah-Jane Wollny und Tinush stellen sich drei weitere Paare der Zeit in zwei Villen, die voller Versuchungen stecken und in der sie beweisen müssen, dass sie ihrem Partner oder ihrer Partnerin treu sind. Mit dabei sind "Too Hot To Handle Germany"-Star Akka (23) mit seiner Partnerin Lisa-Marie (23), die "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Rebecca (29) und Adrian (28) sowie das "Ex on the Beach"-Paar Jessica (24) und Germain (26).

Die Herausforderung bei "Temptation Island VIP": Zusammen mit den Kandidatinnen und Kandidaten leben jeweils mehrere Verführerinnen und Verführer in den Villen, die den Vergebenen die Zeit versüßen wollen und nichts unversucht lassen, die Beziehungen auf die Probe zu stellen.

Bis zum Staffel-Start am 2. Oktober können Fans Sarah-Jane Wollny und ihren Freund in den aktuellen Folgen von "Die Wollnys" (mittwochs, 20:15 Uhr) auf RTLzwei bei den Vorbereitungen auf "Temptation Island VIP" begleiten. Die beiden sind seit über drei Jahren ein Paar und lernten sich 2018 über Instagram kennen. Aktuell wohnen sie nicht zusammen und sehen sich nur selten. Vorab verriet Sarah-Jane RTL, dass sie sich mehr Aufmerksamkeit von ihrem Freund wünsche. Sie hoffe, dass ihre Teilnahme in dem Reality-TV-Format helfe, ihre Verbindung zu stärken. Danach sei geplant, den nächsten großen Schritt in der Beziehung zu wagen.

RTL lüftet vor Staffel-Start süßes Geheimnis (Achtung, Spoiler!)

Gedreht wurde die neue Staffel bereits im Frühsommer 2024 auf Korfu. Kurz nach Produktionsende gab es für Lisa-Marie und Akka freudige Neuigkeiten: Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind – und hat den Test offenbar erfolgreich bestanden. Das verkündete nicht nur RTL in der Pressemeldung zu "Temptation Island VIP", sondern wenig später auch die werdenden Eltern selbst am Mittwoch (18. September) mit einem Instagram-Post. "RTL hat selbst gespoilert, meine Lieben. Ein Glückwunsch hätte es auch getan, dankeee", kommentierte die werdende Mama unter ihren Schwangerschafts-Post.