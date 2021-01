23.01.2021 23:00 Uhr

„Tenet“-Star Kenneth Branagh spielt Premierminister Boris Johnson

Die Serie "This Sceptred Isle" wird die erste Welle der Corona-Pandemie in Großbritannien behandeln - mit Kenneth Branagh als Premierminister Boris Johnson.

Zuletzt ist Schauspieler Kenneth Branagh (60) als russischer Schurke in Christopher Nolans (50) „Tenet“ im Kino zu sehen gewesen. Für die geplante Sky-Serie „This Sceptred Isle“ soll der britische Charaktermime hingegen eine reale Figur spielen – Großbritanniens amtierenden Premierminister Boris Johnson. Das berichte die US-amerikanische Branchenseite „Variety“.

Die Serie von Michael Winterbottom soll sich um die Zeit der ersten Welle der Corona-Pandemie drehen, die neben den USA vor allem Großbritannien hart getroffen hat und in der sich Johnson selbst lebensbedrohend mit dem Virus ansteckte. „Unsere Serie verwebt unzählige Geschichten miteinander“, so Winterbottom. „Von Johnson in Nummer 10 zu den Arbeitern in der vordersten Front im ganzen Land.“ „This Sceptred Isle“ sei laut des Berichts für den Herbst 2022 vorgesehen.

