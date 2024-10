Nach Davis-Cup-Finale ist Schluss Tennis-Superstar Rafael Nadal beendet seine Karriere

SpotOn News | 10.10.2024, 12:21 Uhr

Tennis-Legende Rafael Nadal macht Schluss. Der Spanier zieht sich in wenigen Wochen vom aktiven Profisport zurück. Sein letztes Turnier wird das Davis-Cup-Finale im November.

Aus, Schluss und vorbei: Einer der bedeutendsten und besten Tennis-Spieler aller Zeiten hängt seinen Schläger für immer an den Nagel. Der spanische Superstar Rafael Nadal (38) kündigte am Donnerstag, dem 10. Oktober, seinen Rücktritt vom aktiven Sport an. In einer emotionalen Video-Botschaft auf seinem Instagram-Account gab er bekannt, nach der aktuellen Saison vom Profi-Tennis zurückzutreten. "Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre", erklärte der immer wieder mit Verletzungen kämpfende Nadal in seinem Statement. Es sei dennoch eine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen sei: "Eine, für die ich Zeit gebraucht habe."

Dennoch habe seiner Meinung nach alles im Leben einen Anfang und ein Ende. Er sei jetzt einfach nicht mehr in der Lage gewesen, ohne Einschränkung seinen Sport auszuüben und deswegen sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, diesen schweren Schritt zu gehen. Sein letztes Turnier sei die kommende Endrunde im renommierten Davis-Cup im November in seiner Heimat im spanischen Malaga. Danach werde er kein Profiturnier mehr bestreiten. Er freue sich darauf, sein Land dort noch einmal vertreten zu dürfen, sagte Nadal. Damit würde sich für ihn auch ein Kreis schließen: Sein erster großer Erfolg als Profi sei im Jahr 2004 das gewonnene Davis-Cup-Finale in Sevilla gewesen.

So erfolgreich war Rafael Nadal in seiner langen Karriere

Der gebürtige Mallorquiner Nadal gehört zu den erfolgreichsten Tennis-Spielern der Geschichte. Der ausgewiesene Sandplatzspezialist gewann das größte Sandplatz-Turnier der Welt, die French Open in Paris, allein 14 Mal – und damit so oft wie kein anderer. Insgesamt nennt er 22 Grand-Slam-Titel sein Eigen. Er ist einer von nur acht Spielern, die in ihrer Karriere alle vier Grand-Slam-Turniere für sich entscheiden konnten. Mit Novak Djokovic (37) und Andre Agassi (54) ist er außerdem erst der dritte männliche Profi, der zusätzlich eine olympische Goldmedaille im Einzel zu Hause in der Vitrine liegen hat. Insgesamt war er in seiner langen Karriere 209 Wochen lang die Nummer 1 im Herren-Tennis.