Tesla-Chef Elon Musk wird Gastgeber von „Saturday Night Live“

25.04.2021 18:36 Uhr

Normalerweise wird die US-Unterhaltungsshow "Saturday Night Live" von Stars aus dem Showbusiness präsentiert. Jetzt darf Tesla-Chef Elon Musk vor die Kamera.

Elon Musk (49) wird am 8. Mai die US-Show „Saturday Night Life“ präsentieren. Das haben die Macher des Formats auf Twitter verkündet. Sängerin Miley Cyrus (28) wird zudem als Musik-Act auftreten. Der Tesla-Chef hat sein Engagement ebenfalls in einem Tweet bestätigt. Er freue sich darauf herauszufinden, wie „live“ die Show wirklich sei.

Der Gastgeber einer „SNL“-Ausgabe trifft auf die Stammbesetzung der Show und spielt bei Sketchen mit. Zudem muss der Promi einen Eröffnungsmonolog zum Besten geben. Bis auf wenige Ausnahmen wie Donald Trump (74) stellen sich meist Schauspieler oder Musiker der Herausforderung. Dass Musk als mächtiger Konzernchef mit wenig Bühnenerfahrung die Rolle übernimmt, rief nach der Verkündung deshalb bereits Kritiker auf den Plan.

Am 8. Mai muss Musk, der bereits Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen wie „Iron Man 2“ oder „The Big Bang Theory“ hatte, sein Showtalent unter Beweis stellen.

Let’s find out just how live Saturday Night Live really is ?

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2021