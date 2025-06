Stars Texte von Blake Lively und Taylor Swift als ‚relevant‘ für Baldoni-Klage erklärt

Blake Lively - Another Simple Favour - UK Special Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 09:00 Uhr

Das Anwaltsteam von Justin Baldoni wird Zugang zu den Nachrichten zwischen Blake Lively und Taylor Swift haben.

Die 37-jährige Schauspielerin verklagt ihren ‚Nur noch ein einziges Mal‘-Co-Star wegen Belästigung und beschuldigt den Regisseur, ein feindliches Arbeitsumfeld am Set geschaffen zu haben. Baldoni bestreitet dies und hat eine Gegenklage eingereicht, in der er Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds der Verleumdung beschuldigt – diese wurde kürzlich von Richter Lewis L. Liman jedoch abgewiesen wurde.

Nun berichtet ‚E! News‘, dass der New Yorker Richter entschieden hat, dass Texte zwischen Lively und ihrer Freundin für den Fall „relevant“ sind.

Allerdings wird jegliche Korrespondenz zwischen den beiden unter einer Schutzanordnung stehen, um zu verhindern, dass sie an die Presse weitergegeben wird. In einer am Mittwoch (18. Juni) eingereichten Verfügung schrieb der Richter: „Lively selbst hat Swift als jemanden identifiziert, der wahrscheinlich Kenntnis von Beschwerden oder Diskussionen über das Arbeitsumfeld am Set von [‚Nur noch ein einziges Mal‘] hat. In Anbetracht der Tatsache, dass Lively dargelegt hat, dass Swift unter anderem Kenntnis von Beschwerden oder Diskussionen über das Arbeitsumfeld am Set des Films hatte, sind die Anfragen nach Nachrichten mit Swift bezüglich des Films und dieser Aktion vernünftigerweise darauf zugeschnitten, Informationen zu finden, die Livelys Belästigungs- und Vergeltungsansprüche beweisen oder widerlegen würden.“

Baldoni und sein Team hatten zuvor versucht, Swift vorzuladen, da er behauptete, sie sei von Lively benutzt worden, um mehr kreative Kontrolle über ‚Nur noch ein einziges Mal‘ zu erhalten. Die Sprecherin der ‚Anti-Hero‘-Hitmacherin behauptete damals, dass sie „nicht an Casting- oder kreativen Entscheidungen beteiligt“ sei, und die Klage wurde von Baldonis Anwälten zurückgezogen.