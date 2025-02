Film Teyana Taylor: Sie gibt ein Update zum neuen Dionne Warwick-Biopic

Teyana Taylor - Swim Week 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 16:00 Uhr

Teyana Taylor verriet, dass sie wegen ihres kommenden Dionne Warwick-Biopics „nervös“ sei, weil ihr bei der Arbeit an dem Projekt „viel kreative Kontrolle“ zugestanden wurde.

Die 85-jährige ‚Walk On By‘-Hitmacherin wählte Teyana für die Rolle in dem kommenden Streifen persönlich aus, und in einem Update zum Produktionsverlauf gestand die 34-jährige ‚Der Prinz aus Zamunda 2‘-Schauspielerin jetzt, dass sie sich Zeit lassen würden, damit der Film „perfekt“ wird.

Die Darstellerin erzählte in einem Gespräch mit ‚PEOPLE‘: „Wir haben alles in Stein gemeißelt und alles zusammen. Natürlich gab es eine kleine Verlangsamung wegen der unglücklichen Dinge, die passierten. Aber alles läuft so gut.“ Der Star fügte hinzu: „Es läuft immer noch und Frau Dionne hat so viel Karriere gemacht. Also versuche ich, alles zu konsolidieren … ich möchte einfach, dass es perfekt wird. Ich will, dass es perfekt wird, und ich möchte ihre Geschichte verkaufen.“ Teyana erklärte zudem, dass sie nicht weitermachen wollte, bis sich Dionne emotional sicher gefühlt habe: „Sie fühlt sich so sicher und das war das Wichtigste für mich. Ihre Sicherheit, mental, emotional, alles.“