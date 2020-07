Thandie Newton über Tom Cruise: „Ich hatte so viel Angst vor ihm“

Tom Cruise ist ein zuweilen manischer Perfektionist. Das sagt zumindest Schauspielerin Thandie Newton, die mit ihm für "Mission: Impossible 2" vor der Kamera stand.

Trotz seiner engen Verbindung zu Scientology wird über Hollywood-Superstar Tom Cruise (58) in der Regel kein schlechtes Wort verloren, im Gegenteil. Der nimmermüde Actionheld erfreut sich bei seinen Kollegen großer Beliebtheit. Eine, die jedoch nicht vollends in den Lobgesang einstimmen will, ist Schauspielerin und „Westworld“-Star Thandie Newton (47). Die lernte Cruise einst am Set von John Woos (74) „Mission: Impossible 2“ (2000) kennen und beschreibt im Interview mit der US-Seite „Vulture“ einen ganz bestimmten Moment inzwischen als „Alptraum“.

Eine Szene ist ihr besonders in Erinnerung geblieben, in der sich ihre Figur Nyah Hall mit Ethan Hunt (Cruise) auf einem Balkon unterhält. Cruise sei schließlich sehr frustriert gewesen, weil sie ihren Dialog nicht zu seiner Zufriedenheit darbot. Also forderte er sie auf, die Rollen zu tauschen und den Text des jeweils anderen aufzusagen. Zwar habe Cruise das Beste damit im Sinn gehabt, es bewirkte jedoch das genaue Gegenteil: „Es hat mich nur noch mehr an einen Ort der Panik und Unsicherheit gedrängt.“

Er setzt sich und andere unter Druck

Für die damals 27-jährige Newton stellte „Mission: Impossible 2“ den bis dahin größten Erfolg ihrer Karriere dar. Ehrfurcht für den Superstar Tom Cruise schlug bei den Dreharbeiten dann in reine Furcht um: „Ich hatte so viel Angst vor Tom. Er trat als sehr dominante Person auf. Er versucht unheimlich hart, ein netter Mensch zu sein. Aber dieser immense Druck – er lastet sich sehr viel auf. Und ich glaube, dass er der Überzeugung ist, nur er könne alles bestmöglich machen.“

Ein paar Stunden nachdem die besagte Szene vermeintlich im Kasten war, habe Cruise sie schließlich angerufen. „Und ich dachte mir: ‚Da kommt sie, die Entschuldigung'“, erinnert sich Newton zurück. „Doch nein, er sagte nur: ‚Wir drehen das kommende Woche nochmal.‘ Ich dachte mir nur: ‚Na toll'“. Ob diese Spannungen am Set dazu geführt haben, dass sie in keinem weiteren Teil der erfolgreichen Filmreihe mitgewirkt hat? Alles, was sie im Interview mit „Vulture“ verraten kann, ist: „Ich wurde nie wieder gefragt.“

(stk/spot)