Ungewöhnliche Festtags-Clips Thanksgiving: Heidi Klum kämpft mit dem Truthahn

Ein Teil der Patchworkfamilie Klum-Kaulitz. (ili/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 14:33 Uhr

Auch Heidi Klum und ihre Patchworkfamilie feiern Thanksgiving. Den Fans zeigen sie aber keine gestellten Heile-Welt-Fotos, sondern echte Schnappschüsse.

Während die meisten US-Promis zu Thanksgiving Bilder von ihren Familien an gedeckten Tafeln oder festlich zubereiteten Speisen zeigen, gibt es bei Heidi Klum (51) etwas mehr wahres Leben zu sehen. Das Foto, mit dem die "Germany's next Topmodel"-Chefin ihren 12,3 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram "Happy Thanksgiving" wünscht, zeigt eine Küchenszene mit ihren vier Kindern und Ehemann Tom Kaulitz (35).

Der Schnappschuss zeigt Klum, Kaulitz und die vier Kinder Leni (20), Henry (19), Johan (18) und Lou (15) beim Hantieren an einer Küchenzeile. Fast alle kehren dem Fotografierenden den Rücken zu, einzig Kaulitz ist von der Seite zu sehen. Im Vordergrund finden sich viele Küchenutensilien, halbleere Gläser und eine große Schale mit Obst, darunter viele Granatäpfel.

Heidi Klum kämpft mit dem Truthahn

Leni Klum hat ebenfalls Details zum Thanksgiving-Fest der Familie veröffentlicht. In ihren Instagram-Stories finden sich zwei Videoclips. Der eine zeigt ihre Schwester Lou beim Kartoffeln-Schälen. Auf dem anderen ist zu sehen, wie ihre Mutter etwas Großes in den Ofen schiebt. Das Etwas unter der Alufolie ist vermutlich ein Truthahn – und der ist so groß und schwer, dass er nur haarscharf im Ofen Platz findet.

Als es geschafft ist, klatschen sich die Kamerafrau – vermutlich Leni Klum – und die herrlich lässig in Jeans und Marienkäfer-Pulli gekleidete Heidi Klum zufrieden ab.

