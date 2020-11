26.11.2020 20:00 Uhr

Thanksgiving: So feiern die Stars im Corona-Jahr

Alleine mit dem Hund, im Fitnessstudio oder per Photoshop: Auf Instagram zeigen die Stars, wie sie dieses Jahr das Thanksgiving-Fest trotz Corona-Einschränkungen feiern.

Thanksgiving mal anders: Die Corona-Pandemie macht vielerorts auch dem traditionsreichen amerikanischen Familienfest einen Strich durch die Rechnung. Auf Instagram gibt es einen kleinen Einblick in die teilweise ungewöhnlichen Aktivitäten der Stars am diesjährigen Feiertag.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger (73, „Terminator“) postete eine Video, in dem er die Menschen auffordert, auch an die zu denken, die nicht genug Geld für ein eigenes Festmahl haben. „Jedes Jahr spende ich 500 Truthähne an das Hollenbeck Center in East L.A.. Dieses Jahr kann ich nicht persönlich da sein, um zusammen zu feiern, aber ich schicke die Truthähne“, so der Schauspieler und Politiker. „Seid dankbar, passt auf euch auf und gebt etwas zurück, wenn ihr dazu in der Lage seid.“

Prinzessin Eugenie, Familie Willis und Michelle Obama

Auch die britische Prinzessin Eugenie (30) hat das Prinzip des amerikanischen Festes offenbar verinnerlicht: Sie postete eine Liste mit Dingen, für die sie dankbar ist, darunter ihren Ehemann, die Natur und die Liebe der Familie. Model Emma Heming-Willis (42) und Bruce Willis (65, „Stirb langsam“) teilten ein Foto, auf dem sie mit ihren Töchtern im Wald stehen und sich küssen. Dazu der Tipp: „Wenn du nicht mit deinen Lieben sein kannst, liebe die, mit denen du bist.“ Auch Michelle Obama (56) macht sich Sorgen um die, die dieses Jahr alleine feiern müssen. Zu einem Ausschnitt aus ihrem Podcast schreibt sie: „Was immer euer Plan ist, ich hoffe ihr findet die Zeit den Menschen in eurem Leben zu sagen, wie viel sie euch bedeuten“, so die ehemalige First Lady.

Justin Theroux und Naomi Campbell

Im Falle von Justin Theroux (49, „Mulholland Drive“) bedeutet Nächstenliebe dieses Jahr, alleine zu feiern: „Happy Thanksgiving! Wir machen das dieses Jahr alleine, damit der Rest mit den Lieben feiern kann. Ich vermisse dich Mama, bis bald!“, so der Schauspieler zu einem Foto, auf dem er mit seinem Hund am Esstisch sitzt. Ob Naomi Campbell (50) auch alleine bleibt? Für ihren Thanksgiving-Post zeigt sich das Model, offenbar für ein Shooting, in Spitzenunterwäsche und Diamanten-Collier. Dazu hat sie sich quer über einen festlich gedeckten Tisch gelegt.

Die Beckhams

Auch die Beckhams können dieses Jahr nicht zusammen feiern, wie Victoria mit einem lustigen Post klarstellt. Darauf ist ihre Familie nur dank ziemlich schlechter Photoshop-Fähigkeiten am Esstisch zusammengekommen. Zu dem schrägen Bild schreibt sie: „Im Geiste vereint (und in diesem Foto), auch wenn wir dieses Jahr nicht zusammen sein können.“

Rebel Wilson und Mark Wahlberg

Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) begeht Thanksgiving dagegen sportlich – und schickt atemlose Feiertags-Grüße aus den österreichischen Bergen. Auch Mark Wahlberg (49) sichert sich die Feiertags-Endorphine durch eine anstrengende Sporteinheit: „Bleibt stark, bleibt positiv“, keucht er bei seinem Workout aus dem Fitnessraum.

