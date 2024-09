2026 im Kino „The Batman 2“ mit Robert Pattinson: So steht es um den Film

Robert Pattinson in "The Batman". (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 13:36 Uhr

"The Batman" war ein großer Erfolg. Die Arbeit an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung kommt offenbar gut voran, wie Regisseur Matt Reeves nun verriet.

Die Arbeit an der Fortsetzung von "The Batman" (2022) schreitet offenbar voran. Regisseur Matt Reeves (58) bestätigte dem "SFX Magazine" laut einem "Collider"-Bericht, dass das Drehbuch für "The Batman – Part II" bereits weit fortgeschritten ist. Das Skript werde demnach gerade fertiggestellt. Der 58-Jährige fügte hinzu, dass "der Plan ist, nächstes Jahr zu drehen". Warner Bros. hatte das Veröffentlichungsdatum des Films bereits um ein Jahr auf Oktober 2026 verschoben.

Der Pinguin ist auch im zweiten Teil mit von der Partie

Matt Reeves bestätigte zudem, dass Colin Farrells (48) Schurke "Pinguin" in der Fortsetzung zurückkehren wird. Darauf hinführen wird offenbar die neue Serie "The Penguin" (ab 20. September bei Sky und Wow). "Es gibt Details, die direkt an den Beginn des nächsten Films anknüpfen", erklärt der Regisseur zur Verbindung zwischen TV-Show und Spielfilm. Auch über die Handlung von "The Batman II", in dem Robert Pattinson (38) wieder in der Hauptrolle als Dunkler Ritter unterwegs ist, macht Matt Reeves erste Andeutungen.

Es soll demnach einen weiteren Einblick in das verworrene Netz der Korruption in Gotham geben. Der Filmemacher sagte laut "Collider", der Film werde "die epische Geschichte" über die Korruption vertiefen und in Bereiche vordringen, die im ersten Teil noch nicht zu sehen waren. "Batman kämpft ständig gegen diese Kräfte, aber diese Kräfte können nicht vollständig ausgemerzt werden", deutete Reeves weiter an.

"The Batman" war 2022 ein großer Erfolg

Eine Fortsetzung zum Film "The Batman", der im Frühjahr 2022 in die Kinos kam und von Zuschauern und Kritikern gefeiert wurde, wurde auf der CinemaCon im April 2022 angekündigt. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass der Streifen "The Batman – Part II" heißen soll. Die Dreharbeiten sollen kommendes Jahr in England stattfinden.