Film erscheint 2025 „The Bear“-Star: So sieht Jeremy Allen White als Bruce Springsteen aus

Jeremy Allen White (l.) wird zu Bruce Springsteen. (lau/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 18:44 Uhr

Jeremy Allen White spielt in einem neuen Biopic Rock-Legende Bruce Springsteen. Jetzt zeigt ein erstes Bild der Produktion den aus der Erfolgsserie "The Bear" bekannten Mimen in der Rolle.

Ein Biopic über den "Boss" Bruce Springsteen (75) ist in den USA in die Dreharbeiten gestartet. Die Hauptrolle des legendären Rockmusikers in "Deliver Me From Nowhere" übernimmt US-Star Jeremy Allen White (33), der zuletzt besonders als Hauptdarsteller der vielfach ausgezeichneten Erfolgsserie "The Bear: King of the Kitchen" für Furore sorgte. Ein erstes Bild der Produktion zeigt jetzt White in der ikonischen Rolle.

Video News

Jeremy Allen White in Jeansjacke als Bruce Springsteen

"Deliver Me From Nowhere" von Regisseur Scott Cooper (54) handelt von den Aufnahmen des Springsteen-Albums "Nebraska" in den 80ern. Den legendären Tonträger nahm Springsteen noch vor seinem Welterfolg "Born in the U.S.A." alleine in seinem Schlafzimmer mit einem Vierspurtonbandgerät auf. Auf dem ersten Bild zur Produktion trägt Hauptdarsteller White eine für den "Boss" so typische Jeansjacke. "Sieht aus wie Bruce! Ich liebe das!", kommentiert etwa ein User unter einem X-Post des Szenenbilds vom produzierenden Studio 20th Century Studios.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.com/T5qG9SIvrc — 20th Century Studios (@20thcentury) October 28, 2024

Illustres Schauspiel-Ensemble für "Deliver Me From Nowhere"

Neben White soll "The Apprentice"- und "Succession"-Star Jeremy Strong (45) laut des "Hollywood Reporter" die Rolle von Springsteens langjährigem Manager Jon Landau übernehmen. Regisseur Cooper inszenierte in der Vergangenheit unter anderem das Musik-Drama "Crazy Heart", für das "The Big Lebowski"-Star Jeff Bridges (74) mit einem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde.

In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche Biopics über berühmte Rockmusiker erschienen. So wurde etwa Austin Butler (33) zu Elvis Presley (1935-1977), Timothée Chalamet (28) wird auf der Kinoleinwand Bob Dylan (83) verkörpern und Rami Malek (43) erhielt für seine Darstellung Freddie Mercurys (1946-1991) in "Bohemian Rhapsody" ebenfalls einen Oscar.

"Deliver Me From Nowhere" soll im Jahr 2025 in den Kinos erscheinen.