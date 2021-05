„The Bench“: Ist Herzogin Meghans erstes Kinderbuch geklaut?

05.05.2021 17:02 Uhr

Ist das in Kürze erscheinende Kinderbuch "The Bench" von Herzogin Meghan etwa ein Plagiat? Das sagt die Autorin des vermeintlichen Originals dazu.

Am 8. Juni erscheint mit „The Bench“ (dt. „Die Sitzbank“) das erste Kinderbuch von Herzogin Meghan (39). Kurz nachdem das Buch angekündigt wurde, wurden im Internet jedoch Stimmen laut, dass das Ganze vermeintlich nur ein Plagiat einer anderen Geschichte sei. Im Netz wurde spekuliert, dass sich Meghan womöglich an „The Boy on the Bench“ der Autorin Corrinne Averiss und des Illustrators Gabriel Alborozo bedient habe.

Averiss sah sich offenbar kurz darauf gezwungen, für Meghan Partei zu ergreifen. Sie habe die Beschreibung und einen Auszug aus „The Bench“ gelesen und „dies ist nicht die gleiche Geschichte oder das gleiche Motiv wie bei ‚The Boy on the Bench'“, erklärte die Autorin bei Twitter. „Ich sehe keine Ähnlichkeiten.“

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities.

— Corrinne Averiss (@CorrinneAveriss) May 5, 2021