RESET, The Dark Knight, … TV-Tipps am Montag In „RESET – Wie weit willst du gehen?“ (ZDF) gerät eine verzweifelte Mutter an ein mysteriöse Zeitreisefirma. Batman hat es in „The Dark Knight“ (Sat.1) mit dem skrupellosen Joker zu tun. In „Aus der Kurve“ (ONE) wird der Mord an einem Elfjährigen zur Zerreißprobe für eine Freundschaft.