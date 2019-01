The BossHoss auf der Jagd nach Nena-Tochter Larissa

Freitag, 4. Januar 2019 14:30 Uhr

Die Herrschaften von The BossHoss starten rasant ins Jahr 2019 und melden sich heute direkt mit ihrer neuen Single „She“ und dem dazugehörigen Video zurück!

„She“ ist nach „A/Y/O“ bereits die zweite Single aus dem aktuellen Album „Black Is Beautiful“, mit dem The Bosshoss direkt nach Release im vergangenen Oktober auf Platz 1 der deutschen Albumcharts stürmten. Die neue Single ist das feminine Gegenstück auf dem neuen Album und bietet gleich zum Auftakt des neuen Jahres mit seinem eingängigen, sexy-rockigen Sound einen perfekten Einstart mit The BossHoss.

Im frisch veröffentlichten Clip zu „She“ liefern sich Alec Völkel aka Boss Burns und Sascha Vollmer alias Hoss Power eine rasante Verfolgungsjagd mit Larissa Kerner. Die 28-jährige Musikerin und Tochter von Popstar Nena hat bereits im Clip zu „A/Y/O“ mitgespielt, an dessen Ende sie mit einem Koffer voller Geld verschwindet. Ob The BossHoss das Rennen am Ende noch für sich entscheiden können?