"Vought Rising" „The Boys“-Macher kündigen „schlüpfrigen, grausamen“ Ableger an

Jensen Ackles alias Soldier Boy bekommt einen Ableger im "The Boys"-Universum. (smi/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 14:08 Uhr

"The Boys" geht bald zu Ende - doch das Serienuniversum lebt weiter. Amazon Prime kündigt den vierten Ableger der Superheldensatire an. Im Mittelpunkt von "Vought Rising" steht mit Jensen Ackles' Soldier Boy ein Fanliebling.

Im Juni 2024 bestätigte Amazon Prime Video, dass "The Boys" nach fünf Staffeln enden wird – das Serienuniversum lebt jedoch weiter. Auf der Comic-Con in San Diego kündigte Schauspieler Jensen Ackles (46) den nächsten Ableger der Superheldenserie an. Der vom ehemaligen "Supernatural"-Hauptdarsteller verkörperte Soldier Boy wird im Mittelpunkt von "Vought Rising" stehen.

Der Titel deutet es bereits an: "Vought Rising" ist ein Prequel zu "The Boys". Es geht um die Entstehung von Vought, dem mächtigen Konzern aus der Comicadaption. Vought steckt hinter dem rücksichtslosen Superheldenteam The Seven, das die titelgebenden Boys bekämpfen.

"Vought Rising": Darum geht es im "The Boys"-Prequel

Wie die Serienschöpfer Eric Kripke und Paul Grellong bei der Comic-Con verraten, handelt es sich bei dem Spin-off um einen "Krimi über die Ursprünge von Vought in den 1950er Jahren und die frühen Heldentaten von Soldier Boy". Außerdem gehe es um die "teuflischen Manöver eines Supe, der den Fans als Stormfront bekannt ist und damals den Namen Clara Vought trug". Die Serienmacher kündigen das Projekt als "schlüpfrige, grausame und blutige Saga" an.

Aya Cash (42), die in der Mutterserie Stormfront verkörpert, wird wie Jensen Ackles in "Vought Rising" auftreten. Beide Darsteller fungieren auch als ausführende Produzenten des Ablegers.

Jensen Ackles spielt seit der dritten Staffel von "The Boys" Ben alias Soldier Boy. Der einzige nicht-alternde Superheld in der Serie und Anführer des Payback-Teams ist der erste Mutant, den Vought erschaffen hat.

"Vought Rising" ist nicht das erste Spin-off der 2019 gestarteten Superheldensatire "The Boys". 2022 startete die animierte Serie "The Boys Presents: Diabolical". Ein Jahr später folgte das Live-Action-Äquivalent "Gen V". In der Mache ist der lateinamerikanische Ableger "The Boys: Mexico".