Film The Crown: Charles Hochzeit wird Finale

Bang Showbiz | 05.09.2023, 12:00 Uhr

‚The Crown‘ scheint mit der zweiten Hochzeit von König Charles zu enden.

Das erfolgreiche königliche Drama von Netflix wird später in diesem Jahr zu Ende gehen, wenn die sechste und letzte Staffel auf dem Streaming-Dienst ausgestrahlt wird. Jetzt haben die Bosse angedeutet, dass die Show mit der Hochzeit von König Charles und Königin Camilla enden wird, indem sie ein Bild der Dienstordnung des Paares von ihrer Hochzeit im Jahr 2005 geteilt haben.

Neben dem Schnappschuss, der auf dem Instagram-Account von Netflix UK gepostet wurde, heißt es in einer Erklärung: „Nach sechs Staffeln, sieben Jahren und drei Besetzungen geht ‚The Crown‘ später in diesem Jahr zu Ende. Wir werden bald mit mehr zurückkommen, aber hier ist ein Hinweis auf das, was in unserer letzten Saison kommen wird.“ In der Dienstordnung wird das Paar unter seinen früheren Titeln als Charles, Prinz von Wales und Camilla, Herzogin von Cornwall, aufgeführt. Für beide war es der zweite Gang zum Altar, da Charles zuvor mit der verstorbenen Diana, Prinzessin von Wales, verheiratet war und Camilla von ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles geschieden war. König Charles wird in der letzten Staffel von Dominic West gespielt, während Camilla von Olivia Williams dargestellt wird. In der sechsten Staffel werden auch die Prinzen William und Harry als Erwachsene und zum ersten Mal Catherine, Herzogin von Cambridge, zu sehen sein. Ed McVey und Meg Bellam spielen William und Catherine in Episoden, die die frühen Tage der Romanze des Paares nacherzählen, während sie zusammen an der Universität studierten.