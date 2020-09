29.09.2020 20:15 Uhr

„The Crown“: Neue Bilder mit Emma Corrin als Lady Di veröffentlicht

Fans der Serie "The Crown" können es kaum mehr erwarten: In der vierten Staffel der Hit-Serie wird die jüngere Geschichte der Königsfamilie erzählt. Wie etwa Lady Diana oder Margaret Thatcher darin aussehen werden, können Fans nun in neuen Bildern sehen.

Netflix hat neue Bilder der vierten Staffel von „The Crown“ veröffentlicht, ein paar davon auch auf Twitter. Diese zeigen sowohl Gillian Anderson (52, „Sex Education“) in ihrer Rolle als Margaret Thatcher als auch Emma Corrin (24, „Pennyworth“) als Prinzessin Diana. In einem Motiv ist Gillians Thatcher zu sehen, wie sie Paparazzi zuwinkt. In einem anderen wird Corrins Diana von Fotografen umringt und guckt sichtlich überfordert, in einem weiteren läuft sie mit Prinz Charles (Josh O’Connor) schüchtern einen roten Teppich entlang.

Zeigt sie hier ihren Verlobungsring?

Und es gibt noch mehr Einblicke in die neue Staffel, die am 15. November auf Netflix online gestellt wird. Auf einem weiteren Bild hält Camilla (Emerald Fennell) die linke Hand von Prinzessin Di und sieht sie überrascht an – der Gedanke liegt nahe, dass sie in der Szene gerade ihren Verlobungsring betrachtet. Ein weiteres Foto zeigt Queen-Darstellerin Olivia Colman (46), die „not amused“ von einer Loge herabblickt, Tobias Menzies (46) als Prinz Philip neben ihr.

Change is coming. 15th November. pic.twitter.com/MdRUGWxj6h — The Crown (@TheCrownNetflix) September 29, 2020

(mia/spot)