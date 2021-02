„The Crown“-Star Ronald Pickup ist gestorben

25.02.2021 19:55 Uhr

Der britische Schauspieler Ronald Pickup ist gestorben. Er wurde vor allem durch seine Rollen in "The Crown", "Doctor Who" und "Best Exotic Marigold Hotel" bekannt.

Der britische Schauspieler Ronald Pickup (1940-2021) ist tot. Das meldet unter anderem „The Independent“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur PA. Laut Pickups Sprecher sei der Schauspieler bereits am Mittwoch (24.2.) im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie „friedlich entschlafen“.

Seinen Schauspieldurchbruch erlebte der Brite aus Chester 1964 mit der Serie „Doctor Who“. Später war er im Bond-Film „Sag niemals nie“, im Thriller „Der Schakal“ und 2012 in „Best Exotic Marigold Hotel“ zu sehen. Auch im Sequel übernahm er drei Jahre später die Rolle des Pensionär Norman, der mit sechs weiteren Rentnern in Indien einen Neuanfang wagen will. In der Netflix-Serie „The Crown“ übernahm er 2016 die Rolle des Erzbischofs von Canterbury.