Ab 7. November im TV und Stream „The Day of the Jackal“: Thrillerserie mit Starbesetzung startet

Eddie Redmayne spielt in "The Day of the Jackal" einen Auftragsmörder, der zu den besten seines Fachs gehört. (lau/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 09:37 Uhr

Oscarpreisträger Eddie Redmayne begeistert in "The Day of the Jackal" als eiskalter Profikiller, der durch ganz Europa gejagt wird. Alles zum Start der neuen Thrillerserie auf Sky und Wow.

Am 7. November startet auf Sky und Wow die packende Thrillerserie "The Day of the Jackal" mit Oscarpreisträger Eddie Redmayne ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", 42) in der Hauptrolle. Es handelt sich um eine Neuadaption des legendären Romans "Der Schakal" von 1973 des Autors Frederick Forsyth (86), der hier ein behutsames, zeitgemäßes Update erhalten hat. Redmayne spielt in der zehnteiligen Serie einen Profikiller, der hochrangige Zielpersonen eliminiert – und dabei hartnäckig von einer MI6-Agentin verfolgt wird.

Darum geht es in "The Day of the Jackal"

Der Ausnahme-Profikiller – der Schakal (Redmayne) – hat in München eine überaus bedeutende Person ausgeschaltet. Zwar gelingt die Flucht nach Frankreich und später Spanien, doch hat der Schakal mit seinem Auftragsmord eine Zusammenarbeit der europäischen Geheimdienste ausgelöst. MI6-Agentin Bianca (Lashana Lynch, 36) nimmt die Fährte des Phantoms auf, und setzt alles daran, den eiskalten Killer mit legalen und anderen Mitteln aufzuspüren.

Ein eiskalter Eddie Redmayne

Serienkiller üben schon immer eine unvergleichliche Faszination auf das Kino- und Serienpublikum aus. Sie bilden eine Art Gegenstück zu Geheimagenten wie dem britischen Superspion James Bond, und sind bei der Ausführung ihrer Aufträge oftmals ganz auf sich allein gestellt.

So auch Eddie Redmayne als Schakal in der neuen Sky-Serie "The Day of the Jackal". Für horrende Honorare undurchsichtiger Auftraggeber tötet er prominente und mächtige Personen. Dabei geht der Schakal stets kontrolliert und bedacht vor, kann sich wie ein Chamäleon unsichtbar machen, ist in der Lage, in jeder Sprache und mit jedem Akzent zu sprechen und hinterlässt fast keine Spuren.

Der Meister der Verkleidung und des Scharfschützengewehrs macht in der Regel keine Fehler. Doch als der Schakal einen prominenten europäischen Politiker ermordet, wird auch der britische Geheimdienst MI6 auf ihn aufmerksam. Die findige Agentin Bianca, eine Spezialistin für Sniper-Gewehre, heftet sich an seine Fersen. Eine atemlose Katz-und-Maus-Jagd durch ganz Europa beginnt, auf der beide Kontrahenten eine veritable Spur der Verwüstung hinterlassen.

Prominenter Cast und packende Action

Wie für das Profikiller- und Spionagegenre üblich, bilden die ausgedehnten Auftragsmorde und anderweitigen Actionszenen das Herzstück von "The Day of the Jackal". Redmaynes Figur sagt fast nichts und zeigt kaum eine Gemütsregung, während sie ihre tödlichen Anschläge ausführt. Für die Zuschauer bedeutet das minutenlange, atemlose Spannung sowie packend inszenierte Schießereien und Verfolgungsjagden.

Daneben glänzt die neue Serie, hinter der als Showrunner "Top Boy"- und "Gunpowder"-Macher Ronan Bennett (68) steckt, mit einem Star-Ensemble. Neben Redmayne und Lynch wirken so "Haus des Geldes"-Star Úrsula Corberó (35), der aus "Game of Thrones" und "The Crown" bekannte Charles Dance (78) sowie Marvel-Star Chukwudi Iwuji ("Guardians of the Galaxy Vol. 3", 49) vor der Kamera mit.