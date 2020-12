01.12.2020 18:03 Uhr

„The Diva in Me“: Barbie Breakout beantwortet Fragen zu HIV und Aids

„The Diva in Me“-Star Barbie Breakout lebt schon seit 15 Jahren mit HIV. Anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tags beantwortet die Berliner Dragqueen und Buchautorin Fragen rund um das Thema HIV und Aids.

Auch wenn der Welt-AIDS-Tag bereits seit 1988 jährlich am 1. Dezember stattfindet, hat er noch immer nicht an Relevanz verloren. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig aufzuklären, sowie Solidarität mit HIV-Infizierten und ihrem Umfeld zu zeigen.

Denn noch immer leiden HIV-positive Personen unter einem massiven Stigma in der Gesellschaft. Grund dafür sind oft Angst und Unwissenheit. Doch über die Jahre hat sich viel verändert und ein positives HIV-Testergebnis ist längst kein Todesurteil mehr, wie damals in den 80er Jahren.

„Ich kann niemanden anstecken“

Aus diesem Grund beantwortet Barbie Breakout, die selbst seit vielen Jahren mit dem Virus lebt, gemeinsam mit HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast Fragen zum Thema HIV und Aids.

„Ich bin seit über 15 Jahren HIV-positiv und kann – dank modernster Medizin – relativ beschwerdefrei leben“, verrät Barbie. „Ich habe kaum Einschränkungen und habe eine relativ normale Lebenserwartung UND ich kann das Virus nicht mehr weitergeben. Solange ich meine Medikamente regelmäßig weiter nehme, kann ich niemanden anstecken!“

Fragen zu HIV werden im Live-Stream beantwortet

Barbie Breakout, die auch in diesem Jahr bei „Promi Shopping Queen“ zu sehen war, möchte ihre Plattform nutzen und aufklären. In ihrem „Tragisch, aber geil“-Podcast, erklärte sie die Idee hinter dem Live-Stream so:

„Viele von euch haben ja nicht den Luxus, in einer großen Stadt zu wohnen, wo man relativ einfach Zugang zu einem Schwerpunkt-Arzt hat. Für viele Leute ist da noch eine große Scham, ein Stigma um das Thema. Die trauen sich vielleicht nicht zum Arzt, wollen sich nicht dem Hausarzt anvertrauen. Dann sind wir für euch da!“

Um 19 Uhr geht’s los!

Dr. Ingo Ochlast, der ebenfalls beim Live-Stream dabei sein wird, pflichtet dem bei: „Jede Frage über HIV, die ihr schon immer einmal stellen wolltet, könnt ihr uns stellen.“ Ganz egal, ob um HIV, Prep, Sex während der Pandemie und der bald kommenden Depotspritze, die beiden beantworten alle Fragen.

Ab 19 Uhr sind Barbie Breakout und HIV Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast hier live! Fragen zum Thema können an weltaidstag2020@gmail.com geschickt werden.