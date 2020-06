„The Diva in Me“-Star Kelly Heelton über Dragqueens und Claudia Obert

Seit wenigen Tagen läuft auf TVNOW eine neue Makeover-Reality-Show namens „The Diva in me“, in der drei schillernde Dragqueens die Mission haben das Leben von fünf Frauen zu verbessern.

Ganz egal, ob Selbstzweifel oder Unsicherheiten: Barbie Breakout, Sheila Wolf und Kelly Heelton nehmen die Damen unter ihre Fittiche und verhelfen ihnen zu neuem Glanz. klatsch-tratsch.de sprach mit der Dragqueen Kelly Heelton über die neue Show und ihren Special Guest Claudia Obert.

Kannst du dich bitte in 1-2 Sätzen vorstellen und und drei lustige FunFacts über dich verraten?

Mein Name ist Kelly Heelton. Ich bin Performer, Tänzer(in), Sänger(in) und Schauspieler(in). Ursprünglich komme ich aus Brasilien und lebe seit über 15 Jahren in Deutschland. Fun Facts: Ich bin Pilz- (Champignon) Allergiker, ich kann sehr schlecht schwimmen, aber dafür gut kochen.

Wie können Dragqueens Frauen helfen? Warum sollte jede Frau eine Dragqueen in ihrem Leben haben?

Wir helfen den Frauen ihre innere Diva zu entdecken und zu erwecken. Manchmal braucht es mehr, um sich aus einem emotionalen Loch zu befreien und das eigene Selbstwertgefühl wiederzufinden.

Es geht in der Sendung – wie du ja auch selbst sagst – darum die Diva in jeder Frau herauszukitzeln. Was macht deiner Meinung nach eine Diva aus?

Sie ist selbstbewusst, kraftvoll, optimistisch, talentiert und stolz auf ihr bislang Erreichtes.

Was könnt ihr den Frauen in der Sendung langfristig auf den Weg mitgeben? Was ist deine Superpower in der Show?

Wir schenken den Frauen Impulse zur Steigerung ihres Selbstwertgefühls. Meine Superpower ist mein Lächeln und mein lustiger Weg mit den Frauen eine Performance zu erarbeiten.

Was war dein Lieblingsmoment in der Show?

Bei jeder Kandidatin gab es besondere Momente. Sie schenkten mir schnell ihr Vertrauen, was mich besonders gefreut und unseren Umgang enorm erleichtert hat. Es gab viele emotionale Momente. Die Zuschauer werden auch – wie ich – von unserer Show berührt sein.

Natürlich könnt ihr nicht überall sein und euch um alle Frauen kümmern, die euch gerne an ihrer Seite hätten. Was rätst du also Frauen, die mit Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu kämpfen haben?

Akzeptiert euch, wie ihr seid. Liebt euch selbst. Den Anfang macht ihr selbst! Überschreitet Grenzen! Sei eine Dragqueen, sei eine

Diva!

In der dritten Folge seid ihr auf Claudia Obert getroffen …

Claudia Obert kam im ersten Moment mit einem ängstlichen Lächeln im Gesicht auf mich zu. Während der Dreharbeiten wurde sie lockerer. Unser Kontakt wurde vertrauter. Bleibt gespannt! Ihr werdet Claudia kennenlernen wie nie zuvor.

Was für eine Erwartung hast du an die Show?

Meine Hoffnung ist, dass die Show die Zuschauer berührt und ihnen in ihrer Lebenssituation neue Impulse zur Veränderung gibt.