Am 22. Februar geht es weiter „The Family Stallone“: Starttermin von Staffel zwei steht fest

Jennifer Flavon, Sylvester Stallone und ihre drei Töchter Sistine (li.), Sophia und Scarlet (re.). (eee/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 17:15 Uhr

Neue Geschichten aus dem Luxusalltag von Sylvester Stallones Familie: Paramount+ hat jetzt den Starttermin für die zweite Staffel der Doku-Serie "The Family Stallone" bekannt gegeben. Schon im Februar geht es weiter.

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, um neue Alltagsgeschichten aus dem Luxusleben der Familie rund um Hollywood-Star Sylvester Stallone (77) auf dem Bildschirm zu sehen. Der Streamingdienst Paramount+ hat nun den offiziellen Starttermin der zweiten Staffel von "The Family Stallone" bekannt gegeben. Die beliebte Doku-Serie geht schon ab dem 22. Februar weiter.

So geht "The Family Stallone" weiter

Reality-Fans in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich können sich auf insgesamt zehn neue Episoden freuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um die Wartezeit zu verkürzen, können Ungeduldige bereits einen Vorab-Blick in den neuen Trailer werfen.

Dieses Mal geht es unter anderem um die neuen Lebensumstände in der Familie, die Los Angeles nach vier Jahrzehnten den Rücken kehrt. Die Töchter Sophia (27) und Sistine (25) hat es nach New York verschlagen. Letztere wird an einer Live-Dating-Show teilnehmen. Scarlet (21) geht in Miami aufs College, wo sie einen neuen Freund kennen und lieben lernt. Louis Masquelier-Page trifft in den neuen Folgen erstmals auf ihre berühmten Eltern und Geschwister.

Eine spannende Italienreise für Hollywoods berühmte Familie

Der "Rocky"-Star und seine Frau Jennifer Flavin (55) haben sich unterdessen in Palm Beach niedergelassen – doch die Eltern können offenbar nicht lange von ihren Töchtern getrennt sein. Die neue Staffel führt die Stallones nach Italien, wo sie ihrer Familiengeschichte nachgehen wollen und neue Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen. Eine davon ist Sylvester Stallones Box-Treffen mit Papst Franziskus (87) in Rom.

Die erste Staffel von "The Family Stone" startete am 14. Juli 2023 auf Paramount+. Die Reality-Show soll Zuschauenden "Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods" bieten, hieß es damals in einer Mitteilung. Staffel eins umfasst insgesamt acht Folgen.