"The Forever Purge": Hier ist der erste Trailer!

12.05.2021 20:00 Uhr

Neues Jahr, alte Purge? Nein! Denn dieses Mal ist alles anders! Der fünfte Teil des erfolgreichen Horror-Franchises "The Purge" ist in Sicht!

In „The Forever Purge“ ist einer neuen Bewegung die 12-stündige Säuberungsnacht nämlich nicht konsequent genug, weshalb sie die lautstarken Sirenen ignorieren und die Gesetzeslosigkeit zum gnadenlosen Dauerzustand machen wollen. Und damit auch der düsteren Tradition eine weitere, schockierende Facette verpassen…

Der fünfte Teil setzt nochmal einen rauf

Eines der erfolgreichsten Horror-Franchises des letzten Jahrzehnts schlägt ein neues, schockierendes Kapitel auf. Mit dem fünften Teil geht die Purge noch einen verhängnisvollen Schritt weiter und stellt alles auf den Kopf, was wir glauben, über die düstere Tradition zu wissen.

Die USA in der nahen Zukunft: Die Mauer an der Grenze zu Mexiko wurde erfolgreich errichtet. Noch immer findet jedes Jahr die Purge, die Säuberung, statt: Eine Nacht lang sind alle Verbrechen erlaubt. Doch während selbst deren flammendste Befürworter glauben, dass die wahren Werte verloren gegangen sind, formiert sich mit der Bürgerwehr „Forever Purge“ eine gefährliche Radikale. Ihr Plan ist es, die Regierung zu stürzen und ein Amerika zu errichten, in dem die Purge zum Dauerzustand wird und das Verbrechen regiert.

Darum geht’s in „The Forever Purge“

In diesem kurz vor dem Kollaps stehenden Amerika findet sich das mexikanische Pärchen Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace) und Adela (Ana de la Reguera, Cowboys & Aliens) wieder. Beide sind erfolgreich den Drogenkartellen ihrer Heimat entkommen. Juan verdingt sich als Rancharbeiter für die wohlhabende Familie Tucker und beeindruckt den Patriarchen Caleb (Will Patton, Halloween).

Doch das schürt den eifersüchtigen Zorn von Calebs Sohn Dylan (Josh Lucas, Le Mans 66 – Gegen jede Chance).

Da greift am Morgen nach der Säuberung eine maskierte Mörderbande die Tucker-Familie an, einschließlich Dylans schwangerer Frau (Cassidy Freeman, HBO’s The Righteous Gemstones) und dessen Schwester (Leven Rambin, Die Tribute von Panem – The Hunger Games).

Die dramatische Lage zwingt beide Familien, sich zusammenzuschließen und zurückzuschlagen, während die Vereinigten Staaten heillos ins Chaos stürzen.

Dahinter steckt Horrorkönig Jason Blum

Der dystopische Kampf ums Überleben überschreitet „The Forever Purge“ ein weiteres Mal neue Grenzen. Dabei bleibt die beispiellose Reihe von Erfolgsproduzent Jason Blum (Get Out, Der Unsichtbare) immer ihrer Sozialkritik treu und nimmt dieses Mal die US-Einwanderungspolitik sowie Klassen- und Rassenunterschiede ins Visier.

Die mexikanische Schauspielerin Ana de la Reguera (Narcos) brilliert in der Hauptrolle, begleitet wird sie dabei u. a. von Tenoch Huerta, Cassidy Freeman, Will Patton und Josh Lucas. Everardo Gout (Luke Cage) zeichnet für die Regie verantwortlich und das Drehbuch stammt von Purge-Schöpfer James DeMonaco.

Geplanter Kinostart ist am 12. August!