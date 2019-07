The Game: Darum verdient er kein Geld mehr mit seiner Musik

Donnerstag, 18. Juli 2019 19:46 Uhr

Zu seinen Glanzzeiten beim legendären Label G-Unit gehörte The Game (39) neben seinen Kollegen 50 Cent und Tony Yayo zur Creme de la Creme der Rapper und verdiente so einiges an Geld. Doch aktuell wurde ihm Medienberichten zufolge der Geldhahn zugedreht.

Der Grund heißt Priscilla Rainey. Ihr schuldet der Rapper mehr als 7 mio. US-Dollar. The Game soll die schöne TV-Moderatorin, mit der er die TV-Show „She Got Game“ drehte, nach Drehschluss sexuell belästigt haben. Für diese Übergriffe brachte Rainey ihn vor Gericht und bekam im November 2016 sogar Recht. Allerdings soll er bisher noch nicht gezahlt haben und verkündete auch über seine sozialen Netzwerke, dass er gar nicht daran denke nur einen Cent zu zahlen.

Quelle: instagram.com

Nun bekommt sie ihr Geld

Aber auch so soll sich The Game nicht besonders kooperativ gezeigt haben und auch nicht wie verlangt einen Nachweis seiner Einkünfte vorgelegt haben, wie die Nachrichtenseite „The Blast“ berichtet. Nun sah sich das Gericht dazu gezwungen andere Saiten aufzuziehen. So bekommt die Klägerin laut einem neuen Urteil nun wohl sämtliche Einnahmen seiner Musik zugestanden. Er wird also quasi gepfändet, bis die geforderten 7,25 Millionen US-Dollar zusammen sind.