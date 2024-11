Am 3. Dezember geht es los „The Golden Bachelor“ bei RTL: So lief die erste Staffel in den USA ab

Gerry Turner und Theresa Nist sorgten als erstes "Golden Bachelor"-Paar für Aufsehen: Sie verliebten sich und heirateten sogar nach der Show. Nur drei Monate nach der Hochzeit war dann wieder alles vorbei. (ae/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 15:16 Uhr

Am 3. Dezember startet RTL das Ü60-Spin-off der Datingshow "Der Bachelor". In den USA lief eine erste Ausgabe mit Senioren bereits im Herbst 2023. Und dort passierte so einiges.

"Es ist nie zu spät, sich zu verlieben." Mit diesem Spruch warb RTL im März 2024 für die erste "Golden Bachelor"-Staffel und rief alle Ü60-Jährigen auf, sich zu bewerben. In den USA lief die Datingshow für Ältere bereits im Herbst 2023 – und der dortige "Golden Bachelor" Gerry Turner (73) sowie seine Auserwählte Theresa Nist (71) legten eine wahre Blitz-Liebe hin – Hochzeit und Trennung inklusive … Ob es in der deutschen Variante wohl auch so turbulent zugehen wird?

Der US-Amerikaner Gerry Turner hatte die Qual der Wahl aus 22 Kandidatinnen, die zwischen 60 und 75 Jahre alt waren. Darunter fanden sich auch einige aufsehenerregende Teilnehmerinnen wie die Mutter eines früheren "Bachelors", eine Autorin und die Ex-Frau eines früheren Baseballspielers. In der RTL-Variante soll der Senior-Bachelor nur 18 Frauen zur Auswahl haben. Ursprünglich sollte die spezielle US-Datingshow bereits 2020 laufen, wurde dann jedoch Corona-bedingt auf 2023 verschoben. Die Dreharbeiten starteten im August 2023 in Los Angeles, die abschließenden Dreamdates führten nach Costa Rica. Ausgestrahlt wurde die Sendung ab dem 28. September.

Im US-Finale ging er auf die Knie

Turner und Nist verliebten sich Hals über Kopf – und die Sendung endete am 30. November mit seinem Antrag. Die Hochzeit des Paares wurde am 4. Januar 2024 in der Liveshow "The Golden Wedding" übertragen. "Ich weiß, dass ich einen Partner gefunden habe, mit dem ich all die Erfahrungen teilen kann, die das Leben für uns bereithält", hieß es damals in seinem Ehegelübde. Früher waren sowohl der "Golden Bachelor" als auch seine Siegerin mit ihren Jugendlieben verheiratet gewesen. Beide verstarben nach mehr als 40 Jahren Ehe.

So schnell das TV-Paar geheiratet hat, so schnell war dann aber auch schon wieder alles vorbei. Im April 2024 verkündeten die beiden überraschend ihre Trennung. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Turner im Interview bei "Good Morning America".

"Bachelor"-Liebe im Alter schwieriger?

Es läge nicht an einer mangelnden Liebe, betonte das Paar. Jedoch konnten sich die beiden nicht auf einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt einigen. Turners Kinder leben in Indiana, Nists Tochter an der Ostküste in New Jersey. Dazwischen liegen ungefähr 1.000 Kilometer. "Wir sehen uns diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben", berichtete der "Golden Bachelor". Bereits vor der Show hatte er angegeben, was seine zwei Beziehungs-No-Gos seien: Rauchen und eine zu weite Entfernung.

Theresa Nist dachte nach der Trennung über die besonderen Herausforderungen einer Liebe im fortgeschrittenen Alter nach: "Ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass wir älter sind und ein Haus haben, Kinder und Enkelkinder. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass die Liebe das nicht überwinden kann, aber es hat eine große Rolle gespielt." Dennoch bereue sie ihre Teilnahme nicht. "Ich nehme so viele positive Dinge aus dieser Erfahrung mit, vor allem die unglaublichen Freunde, die ich jetzt habe."

Wie das "People"-Magazin meldete, reichte Turner nur wenige Stunden nach dem Interview offiziell die Scheidung von Nist ein. Zwei Monate, nachdem sie die Scheidung eingereicht hatten, einigte sich das ehemalige Paar Mitte Juni 2024 auf einen Vergleich, wie aus einer Zusammenfassung des Falls hervorgeht, die dem Magazin vorliegt. Seither sind beide wieder Bachelor und Bachelorette.

Wie schlägt sich der "Golden Bachelor" in Deutschland?

Während in den USA nach dem "The Golden Bachelor" im Herbst 2024 auch das weibliche Pendant "The Golden Bachelorette" gezeigt werden soll, wird das deutsche "Bachelor"-Universum nun erstmals um die männliche Senior-Variante erweitert. Ab 3. Dezember können Datingshow-Fans Ü70-Rosenkavalier Franz Stärk (73) in neun Folgen bei RTL+ dabei zusehen, ob auch er eine große Liebe findet. 2025 läuft die erste deutsche Staffel von "Golden Bachelor" dann auch bei RTL im TV, wie der Sender am heutigen Freitag bekanntgab.

Die erste Staffel von "Der Bachelor" ging hierzulande 2003 an den Start. Danach gab es erstmal eine neunjährige Pause. Seit 2012 sucht jedes Jahr ein Junggeselle nach seiner Traumfrau. 2024 gab es in der 14. Staffel eine Neuerung: In "Die Bachelors" suchten gleich zwei Single-Männer nach der Liebe. "Die Bachelorette" läuft seit 2014, das Spin-off "Bachelor in Paradise" mit ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten der Shows, wurde erstmals im Mai 2018 ausgestrahlt.