11.12.2020 13:56 Uhr

Die vierte Staffel ist noch nicht einmal abgedreht, da hat der Streaminganbieter Hulu bereits neue Episoden von "The Handmaid's Tale" bestellt. Es wird auch eine fünfte Staffel geben.

Die erfolgreiche US-Serie „The Handmaid’s Tale“ bekommt eine fünfte Staffel. Das haben Disney und der US-Streamingdienst Hulu bekanntgegeben. In einem Video auf Twitter kündigen die Stars aus der Serie zudem selbst an, dass es weitere Folgen geben wird.

?The cast has a special message for you ?

Season 4 returns in 2021 …oh and praise be, we’ve also been renewed for Season 5! #HandmaidsTale pic.twitter.com/B8GauXz5yf

— The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) December 10, 2020