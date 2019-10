„The Hills“: Brody Jenner hat sich von Josie Canseco getrennt

US-Reality-Darsteller Brody Jenner ist nicht mehr länger mit seiner Freundin Josie Canseco zusammen. Die beiden waren nur kurze Zeit ein Paar.

Der ‚The Hills: New Beginnings‘-Darsteller fing diesen Sommer eine Beziehung mit der 22-Jährigen an, kurz nachdem er sich von Kaitlynn Carter getrennt hatte. Doch wie es scheint, ist auch die Romanze mit Josie nun zu Ende. Ein Hauptgrund für die Trennung soll der 14-jährige Altersunterschied zwischen den beiden gewesen sein, wie Insider gegenüber ‚TMZ‘ berichteten. So sollen die zwei „einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Leben“ gehabt haben.

Sowohl Brody als auch Josie haben sich bereits gegenseitig auf Social Media entfernt.

Gerade erst der Familie vorgestellt

Vor ein paar Wochen erst verriet Brodys älterer Bruder Brandon dem ‚Us Weekly‘-Magazin, dass der Reality-Star seine Freundin bereits der Familie vorstellte. Die hübsche Blondine habe sogar schon seine vierjährige Tochter Eva, die er mit seiner Ex-Frau Leah Felder großzieht, kennen gelernt: „[Josie] ist wirklich süß mit Eva. Sie haben sich kennen gelernt. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Es ist immer ein wichtiges Zeichen, wenn ich jemanden sehe, der sich behaglich fühlt und gewillt ist, sich in eine Situation hinein zu begeben und sich auf deren Augenhöhe zu bewegen, und zu reden und mit ihnen zu spielen und sie hoch zu heben. Also ja, bislang läuft es gut!“