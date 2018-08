„The Hills“ kommt zurück

Dienstag, 21. August 2018 13:26 Uhr

‚The Hills‘ kehrt zurück auf die TV-Bildschirme. Die populäre Realityshow, die von 2006 bis 2010 ausgestrahlt wurde und es auf sechs Staffeln brachte, erlebt laut MTV ein Comeback im Fernsehen. 2019 soll ‚The Hills: New Beginnings‘ im TV laufen.

Die aufregende Neuigkeit wurde am Montag (20. August) bei den MTV Video Music Awards verraten. Die ‚The Hills‘-Darsteller Heidi Montag, Spencer Pratt und Audrina Patridge versammelten sich dafür auf dem roten Teppich der Radio City Music Hall in New York, umringt von ihren Co-Stars Jason Wahler, Justin Bobby, Stephanie Pratt und Frankie Delgado. Auch einen Teaser für die neue Serie gibt es bereits. Darin werden Videoaufnahmen von Los Angeles gezeigt, während Stephanie verkündet: „Es ist, als ob wir alle erwachsen werden würden. Es ist seltsam.“

In ‚The Hills: New Beginnings‘ dreht sich wieder alles um das Leben des Original-Casts. Eher unwahrscheinlich ist jedoch, dass Kristin Cavallari Teil der Reunion sein wird.

Kristin Cavallari kann nicht

Sie und ihr Ehemann Jay Cutler sind nämlich an ihre eigene Realityshow ‚Very Cavallari‘ von E! gebunden. Ein Insider verrät dem ‚People‘-Magazin: „Sie kann die Serie nicht machen, weil sie einen Vertrag mit E! hat. Aber sie steht Heidi [Montag] und Spencer [Pratt] immer noch nahe und freut sich für sie.“ Ursprünglich war ‚The Hills‘ ein Spin-off von ‚Laguna Beach‘ und zeigte den Werdegang von Lauren Conrad, die versuchte, sich einen Namen in der Fashion-Industrie zu machen. Als Lauren die Serie in Staffel fünf verließ, wurde Kristin zur Hauptdarstellerin. Nun bleibt abzuwarten, auf welchem Star künftig der Fokus liegt.